Gary Lineker sera freiné par les nouvelles règles d’impartialité de la BBC sur les réseaux sociaux

GARY Lineker, Lord Alan Sugar et les stars de Strictly Come Dancing seront soumis aux nouvelles règles d’impartialité de la BBC.

Ils font partie des présentateurs phares de l’émission couverts par de nouvelles directives publiées par la chaîne à la suite d’une dispute concernant les publications politiques de l’animateur du Match du jour, Lineker, sur les réseaux sociaux.

Gary Linekar sera maîtrisé par les nouvelles règles d'impartialité de la BBC

Lineker, 62 ans, a déclaré hier que les règles étaient « toutes très raisonnables ».

Ces lignes directrices s’appliquent aux présentateurs qui ont « une responsabilité particulière de respecter l’impartialité de l’entreprise, en raison de leur profil sur la BBC ».

Il stipule que pendant la diffusion d’une émission et pendant les deux semaines précédant et suivant la série, les animateurs ne doivent pas soutenir ou attaquer un parti politique, critiquer la personnalité des politiciens ou commenter toute question de débat politique en période électorale.

Les animateurs de télévision à l’honneur sont Lineker, Lord Sugar et l’équipe The Apprentice, ainsi que les acteurs de Strictly, dont Tess Daly, 54 ans, et Claudia Winkleman, 51 ans.

Sont également surveillés dans la liste les hôtes d’Antiques Roadshow, Dragons’ Den, The One Show, Masterchef, Top Gear et d’événements sportifs majeurs.

L’ancien patron d’ITN, John Hardie, qui a produit le rapport pour la BBC, a déclaré : « Les directives précédentes disaient de ne pas prendre parti sur des questions qui relèvent de partis politiques ou de controverses politiques.

« Cette nouvelle approche dit que vous pouvez le faire, à condition de vous en tenir aux faits du problème lui-même. »