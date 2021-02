Gary Lineker est passé d’une légende du football à une légende de la chaîne de restauration rapide pour une nouvelle publicité de Walkers Crips.

L’ancien footballeur professionnel de 60 ans est le visage de Walkers depuis 1995 – et continuera d’être une façade pour la marque jusqu’en 2023 au moins après avoir signé un contrat de trois ans l’année dernière.

Et pour sa dernière campagne avec les géants du snack, Gary a été transformé en fondateur du Kentucky Fried Chicken, le colonel Sanders.

Les marcheurs ont collaboré avec KFC pour créer de nouvelles saveurs de chips Max Double Crunch – basées sur les recettes classiques Kentucky Fried Chicken et KFC Chicken Zinger.







Dans de nouvelles publicités, Gary se voit porter un smoking blanc classique en passant devant une boutique de vêtements de cérémonie.

Et la star du Match of the Day est un très bon doublé pour l’homme d’affaires américain Colonel Sanders – né en 1890, fondé KFC en 1930 et décédé en 1980.

Les fans de Gary avaient déjà plaisanté sur les réseaux sociaux en disant qu’il commençait à ressembler de plus en plus au colonel Sanders après qu’elle eut poussé une barbiche blanche l’année dernière.







Pendant ce temps, Walkers a laissé entendre que Gary avait reçu une promotion au sein de la marque lorsqu’il avait signé son contrat de 1,2 million de livres sterling avec la marque l’année dernière.

Une source a déclaré au Sun: «S’inscrire à Gary pour trois ans supplémentaires est un énorme coup dur pour Walkers car il est désormais synonyme de la marque.

«Mais alors que Gary est normalement connu pour être le visage des publicités nettes, à l’avenir, ils le mènent dans une nouvelle direction.

«Gary va assumer un rôle plus élevé qui le verra agir davantage en tant qu’ambassadeur de la marque.»

Le regretté colonel Sanders – dont le nom complet était Harland David Sanders – était un colonel honoraire, décerné par l’État américain du Kentucky.

Bien que le titre honorifique de colonel du Kentucky ne soit pas un grade militaire, l’homme d’affaires a servi dans l’armée des États-Unis en 1906.