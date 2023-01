Gary Lineker laissé au visage rouge par le “sabotage” de la couverture de la FA Cup

Gary Lineker a déclaré que la couverture télévisée par la BBC de l’affrontement de la FA Cup entre les Wolves et Liverpool avait été sabotée après que de forts bruits pornographiques aient été entendus pendant la préparation du match de mardi.

Le présentateur de la BBC, Lineker, discutait de la rediffusion du troisième tour dans un studio de Molineux aux côtés des experts Paul Ince et Danny Murphy lorsque des gémissements audibles ont éclaté en arrière-plan.

L’ancienne star de Tottenham, Lineker, a clairement été surprise et a eu du mal à ne pas rire en disant: “Voulez-vous arrêter de faire ces bruits, Danny.”

Lorsque les sons sexuellement chargés se sont poursuivis après la diffusion d’une interview avec le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, Lineker a coupé son collègue et ancien attaquant anglais Alan Shearer dans le portique de commentaires.

« Quelqu’un envoie quelque chose sur le téléphone de quelqu’un, je pense. Je ne sais pas si vous l’avez entendu chez vous”, a déclaré Lineker.

Une fois le match lancé, Lineker a révélé la cause, tweetant une photo d’un téléphone portable et trois émoticônes rieurs à côté des mots : “Eh bien, nous avons trouvé cela collé à l’arrière du plateau. En ce qui concerne le sabotage, c’était assez amusant.”

Au cours de l’analyse de la mi-temps, Lineker en a profité pour faire la lumière sur l’incident bizarre.

S’adressant à Ince et Murphy, il a déclaré à propos du premier but de Liverpool: “Le but de Harvey Elliott était un hurlement… qui n’était pas le seul que nous ayons eu ce soir.”

La cascade n’est pas passée inaperçue auprès des téléspectateurs car l’incident a été largement partagé sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole de la BBC a déclaré sur Twitter: “Nous nous excusons auprès de tous les téléspectateurs offensés lors de la couverture en direct du football ce soir. Nous enquêtons sur la manière dont cela s’est produit.”

