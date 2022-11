Gary Lineker : « La BBC et moi aurions dû nous exprimer davantage lors de la Coupe du monde 2018 en Russie » | Nouvelles du Royaume-Uni

Le présentateur de football Gary Lineker a déclaré que lui et la BBC avaient été “lavés par le sport” lors de la Coupe du monde en Russie en 2018, admettant qu’il se sent toujours “mal à l’aise” à propos de “l’erreur”, mais ils ont “appris”.

Le sportwashing fait référence au moment où un individu, un groupe, une organisation ou un pays organise des compétitions sportives, ou même possède des équipes, pour détourner l’attention de leurs politiques ou activités controversées.

Le terme augmentation de l’utilisation cette année devant le Coupe du monde du Qatar – alors que le pays hôte a été critiqué pour son bilan en matière de droits de l’homme, son incapacité à protéger les travailleurs migrants et son position anti-LGBT.

“Je pense qu’on a été sportwashed il y a quatre ans, quand c’était en Russie”, Gary Lineker a déclaré Ros Atkins, présentatrice de BBC Radio 4 Media Show, dans une interview.

“Je pense que nous allions tous à quel point c’était génial, et ceci et cela et l’autre, et c’est ainsi que fonctionne le sportwashing.

“Nous n’avons peut-être pas assez parlé des autres problèmes. Donc, cela a été considéré comme la bonne chose à faire.”

Lire la suite:

Coupe du monde au Qatar : pourquoi le tournoi de 2022 est si controversé – des décès de travailleurs migrants aux droits des LGBT

Il y avait demande que la Russie soit privée de la Coupe du monde ou boycottée en 2014 après avoir annexé la Crimée et avoir été accusé par l’Occident d’avoir fourni des armes à des séparatistes pro-russes soupçonnés d’avoir abattu le vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’est Ukraine.

Cependant, le tournoi s’est déroulé comme prévu sans trop de perturbations.

Pourtant, lorsque la cérémonie d’ouverture a commencé pour le Coupe du monde du Qatar dimanche, BBC One diffusait à la place un match de Super League féminine entre Chelsea et Tottenham.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:59

« Bienvenue au Qatar » : des feux d’artifice et des drones marquent le début de la Coupe du monde 2022



Lorsque la chaîne a commencé à couvrir les événements de Qatarl’accent était mis sur les allégations contre le pays plutôt que sur l’ouverture du tournoi de célébration.

Cependant, Lineker, qui a dirigé la couverture de la Coupe du monde de la BBC cette année, a tweeté que les affirmations selon lesquelles la BBC avait snobé la cérémonie n’étaient “pas vraies” puisqu’elles ont été diffusées “en direct dans son intégralité” en ligne et sur le bouton rouge.

“Si vous vouliez le regarder, vous le pouviez”, a-t-il écrit.

Lorsqu’on lui a demandé par Atkins si l’approche de la BBC dimanche pour parler des problèmes plus larges autour du Qatar était à certains égards une réaction à la façon dont le diffuseur a couvert le Russie Coupe du monde il y a quatre ans, l’expert de la télévision a dit “oui”.

“Je pense que nous avons appris de ce que nous avons probablement ressenti comme une erreur.

“La Coupe du monde là-bas, les rues étaient assainies, tout était différent.

“Nous avons vu ce que Poutine a fait par la suite, mais il l’avait déjà fait.

“Je pense qu’avec le recul maintenant, je pense que nous aurions probablement dû nous exprimer davantage.

“Je n’ai aucun sentiment d’erreur à propos de celui-ci [in Qatar] en ce moment à cause de ce que nous avons fait.

“Mais, je regarde en arrière il y a quatre ans, toujours un peu mal à l’aise.”