Gary Lineker a déclaré que Mason Mount était le « meilleur joueur » de Chelsea après que le milieu de terrain eut frappé le vainqueur contre Fulham.

La volée bien prise de Mount du gardien de Fulham, Alphonse Areola, a permis de sortir de l’impasse à la 78e minute.

Cela marquait le deuxième but du joueur de 22 ans en Premier League cette saison, alors qu’il a également accordé quatre passes décisives pour ses coéquipiers de Chelsea.

Utilisé dans une variété de postes de milieu de terrain par Frank Lampard, Mount est l’un des joueurs les plus cohérents des Blues et a joué un rôle important dans l’équipe.

Ses héroïques de derby dans l’ouest de Londres lui ont valu de nombreux éloges – et Lineker est le dernier spectateur à avoir fait l’éloge de l’international anglais.

Le présentateur du match du jour a écrit sur Twitter: « Un but énorme pour Chelsea et Frank Lampard marqué par Mason Mount.

« Pour toutes leurs signatures et leur argent dépensé, pour moi, il est leur meilleur joueur. Techniquement, une énergie et un rythme de travail fantastiques, vraiment cohérents, peuvent jouer à plusieurs positions et marquer des buts. »

La victoire de Chelsea à Craven Cottage intervient après une mauvaise série de quatre défaites en six matchs de Premier League.