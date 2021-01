Gary Lineker admet sa peur alors que le coronavirus met en doute Aston Villa vs Liverpool

Le match de troisième tour de la FA Cup de Liverpool contre Aston Villa devrait être abandonné en raison d’une épidémie de Covid-19 au club des Midlands, et Gary Lineker estime que le football en général pourrait emboîter le pas.

Villa a signalé une épidémie «importante» au club jeudi et a été forcée de fermer son terrain d’entraînement.

Cela a fait craindre que le match ne soit abandonné, le match de Southampton contre Shrewsbury étant déjà reporté.

Shrewsbury a confirmé un certain nombre de cas positifs plus tôt jeudi et n’a pas été en mesure de nommer 14 joueurs en forme.

La FA avait précédemment déclaré que les matchs se poursuivraient à condition que les équipes puissent inscrire au moins 14 joueurs en forme, et que toute équipe incapable de le faire abandonnerait leurs matchs.

La nouvelle des épidémies de Villa et Shrewsbury arrive le même jour que le Royaume-Uni a annoncé plus de 1000 décès liés à Covid pour le deuxième jour consécutif.

Le Premier ministre Boris Johnson a déjà déclaré que tout sport non élite devait cesser, les clubs non-ligue supportant le poids de cette décision.

Mais Lineker pense que ce n’est qu’une question de temps avant que tout le football ne soit interrompu.