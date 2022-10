Gary Lineker a enfreint la règle d’impartialité de la BBC avec le tweet conservateur des “donateurs russes”

Le présentateur de la BBC, Gary Lineker, a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles d’impartialité du diffuseur suite à des commentaires qu’il a faits sur les conservateurs ayant des “donateurs russes”.

La société a annoncé qu’elle avait retenu une plainte déposée au sujet de la Match du jour tweet du présentateur de février de cette année.

M. Lineker a partagé un article sur Liz Truss, alors ministre des Affaires étrangères, exhortant les équipes de Premier League à boycotter la finale de la Ligue des champions en Russie, avec le commentaire : “Et son parti rendra les dons des donateurs russes ?”

La BBC a déclaré avoir reçu une plainte pour savoir si le commentaire était conforme à ses règles d’impartialité, qu’elle a déclaré être “l’une des stars les plus en vue de la BBC”, M. Lineker devrait suivre.

Il a déclaré que l’ancienne star de l’Angleterre avait souligné que son tweet avait été inspiré par un article sur le football et qu’il était conçu comme un commentaire sur le sport plutôt que sur la politique.

Mais l’Executive Complaints Unit (ECU) de la BBC a estimé que l’un des objectifs du tweet de M. Lineker était “de mettre en évidence une incohérence perçue” dans l’approche conservatrice “à un moment où les relations entre le Royaume-Uni et la Russie faisaient l’objet d’un débat public important”. .

“Pour cette raison, nous avons constaté que le tweet enfreignait les directives pertinentes et ne respectait pas les normes éditoriales de la BBC en matière d’impartialité”, a-t-il déclaré.

Le diffuseur a déclaré que la découverte avait été signalée à la direction de BBC Sport et discutée avec M. Lineker – mais n’est pas clair s’il y aura des conséquences autres qu’une réprimande publique.

M. Lineker est l’un des plus hauts revenus de la BBC et compte 8,6 millions d’abonnés sur Twitter. Ses tweets sur des sujets politiques – dont le Brexit – ont provoqué des attaques de la presse de droite et de certains députés conservateurs.

Le directeur général Tim Davie a déclaré le mois dernier qu’il avait parlé au Match du jour présentateur à propos de ses tweets, disant aux députés que l’approche de M. Lineker en matière de règles d’impartialité était un “travail en cours”.

« J’ai parlé à Gary. Il a envoyé des milliers de tweets et, dans l’ensemble, le comportement – ​​en termes d’endroit où il se trouve – est en bien meilleur état. Cette conversation se poursuit », a déclaré M. Davie au comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport.

Le directeur général a également décrit les commentaires de Joe Lycett à propos de Mme Truss sur BBC One dimanche avec Laura Kuenssberg comme “légèrement déroutants”, ajoutant: “Il ne sera peut-être pas la prochaine réservation que nous ferons.”

Apparaissant au même comité, le président de la BBC, Richard Sharp, a démenti l’affirmation de l’ancienne présentatrice de Newsnight Emily Maitlis selon laquelle le membre du conseil d’administration, Sir Robbie Gibb, était “un agent actif du Parti conservateur”.