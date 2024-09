Gary Lightbody dit que le financement des arts est « désastreux » à NI

Lightbody a déclaré à BBC News NI qu’il estimait que c’était sa « responsabilité de venir représenter les artistes et les musiciens ».

Il a reconnu qu’il y avait « des priorités au-dessus des arts dans toute société », mais « les arts nous apportent tellement de joie, nous devons y réfléchir ».

Il a déclaré que l’Irlande du Nord fonctionnait avec un « budget restreint » par rapport au budget annuel des arts de la République d’Irlande.

Le gouvernement irlandais a introduit un revenu de base minimum pour environ 2 000 artistes, musiciens et interprètes en 2022.

« Nous sommes un peu en retard », a-t-il ajouté.

L’homme né à Bangor a déclaré qu’il aimerait voir « plus de financement et plus d’initiatives pour les jeunes ».

« La prochaine génération d’artistes en Irlande du Nord est extrêmement importante, car nous avons un budget restreint, et beaucoup d’artistes potentiels vont passer entre les mailles du filet.

« C’est une grande tragédie », a-t-il ajouté.