Gary Lightbody de Snow Patrol : « 20 000 personnes m’ont fait un doigt d’honneur » | Snow Patrol

Quelle est la première règle à respecter pour patrouiller dans la neige ? Est-ce : ne pas manger de neige jaune ?

La première règle est de ne pas parler de patrouilles dans la neige. Au départ, nous nous appelions Polar Bear. J’étais à l’université de Dundee et j’ai croisé un ami dans la rue qui m’a demandé : « Comment va ton groupe ? Comment va Snow Patrol ? » Je lui ai répondu : « Mec, on s’appelle Polar Bear. Je ne sais pas d’où tu tiens ça. » Une semaine plus tard, nous avons dû changer le nom du groupe parce que l’un des gars de Jane’s Addiction venait de créer un groupe appelé Polar Bear et ses avocats nous ont dit que nous devions choisir un nouveau nom. Je n’ai jamais rencontré d’ours polaire, mais je pense que j’aurais adoré en rencontrer un, jusqu’au moment où il m’a arraché la tête.

Le ketchup doit-il être conservé au réfrigérateur ou dans le placard ?

Dans le frigo. Pour être honnête, je n’y avais jamais pensé. Maintenant, tu me fais penser qu’il devrait être dans le placard. De toute évidence, je fais partie de ces gars à qui il faut dire de ne pas se repasser le visage à cause de l’avertissement sur le côté du fer à repasser.

Votre nouvel album s’appelle The Forest Is the Path. Quand vous êtes-vous perdu pour la dernière fois dans la forêt ?

Tout récemment. Il y a une forêt près de chez moi. Je m’y promène tous les jours et je me suis récemment perdue, c’est un peu le sujet de cet album. Il parle d’être perdue et de l’accepter, car pendant tant d’années de ma vie, je me suis sentie perdue et je n’étais pas bien.

« La majeure partie de ma densité se trouve dans ma tête, faite d’absurdités et de fouillis emmêlés. » Photographie : Simon Lipman

Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez faite par amour ?

Je frémis en pensant à la poésie embarrassante que j’ai envoyée aux gens, ou aux mixtapes avec des chansons qui n’étaient même pas des chansons d’amour, comme Nirvana, Laurent Garnier ou Megadeth.

Chasing Cars est-elle vraiment la chanson la plus jouée à la radio britannique ?

En 2018, ils nous ont décerné un prix et ont déclaré que c’était la chanson la plus jouée à la radio britannique au 21e siècle. Je me suis dit : « C’est un peu tôt pour ça. Nous n’en sommes qu’à 18 ans. D’ici la fin du siècle, ce ne sera plus Chasing Cars. Ce sera quelque chose d’Ed Sheeran, d’Adele, de Taylor Swift, ou peut-être de quelqu’un dont nous n’avons même pas encore entendu parler. »

Quand avez-vous fait pipi pour la dernière fois à l’Opéra de Sydney ?

La dernière fois que j’étais à l’Opéra de Sydney, c’était en 2019. Je ne suis pas venu en Australie juste pour faire pipi à l’Opéra de Sydney et revenir. Nous sommes venus pour faire quelques spectacles, qui étaient extraordinaires. L’Opéra de Sydney est tellement emblématique et vénéré que je pensais que tout le monde serait assis tranquillement et applaudirait poliment. Mais c’était l’un des concerts acoustiques les plus bruyants que nous ayons jamais donnés.

Quelle est la longueur parfaite d’un short pour homme ?

Cheville.

Si vous enlevez votre tête, à quel point votre corps est-il léger ?

Très léger. La majeure partie de ma densité est dans ma tête, faite d’absurdités et de fouillis emmêlés.

Quelle est la meilleure partie du fait d’être Gary Lightbody OBE ?

Le moment le plus incroyable a été que ma mère ait pu aller au château de Windsor. Ma mère adore les petits voyages à Londres et elle a pu voir le prince Charles de l’époque me décerner l’OBE sur la poitrine. Elle était fière comme un pape. Mais c’était aussi très triste car mon père était récemment décédé et n’avait pas pu partager ce moment. Malheureusement, on a annoncé que je le recevrais deux jours après son décès.

Quel a été votre moment le plus embarrassant avec une célébrité ?

Nous avons ouvert pour U2 plus de 50 fois au fil des ans. Pendant la tournée Vertigo en 2005, lors d’un concert à Amsterdam, Andrea Corr est venue chanter en tant qu’invitée. Nous regardions U2 depuis le pupitre de contrôle, qui avait une hauteur de neuf pieds derrière lui. J’ai glissé de la rambarde, je suis tombée de neuf pieds et j’ai réussi à me rattraper sur les barreaux en dessous avant de toucher le sol.

Andrea – Dieu la bénisse, elle est si gentille – m’a dit : « Oh mon Dieu, est-ce que ça va ? » alors que je remontais. Et alors que je pensais peut-être m’en sortir, je me suis retourné pour voir que tout le côté droit du stade m’avait vu tomber et qu’environ 20 000 personnes me montraient du doigt.