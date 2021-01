Gary Shirley, l’ex-maman de l’adolescence, maman Amber Portwood, a déclaré qu’il «supporterait une quantité infinie d’Ambre» pour le bien de leur fille Leah, 12 ans.

L’admission de Gary vient après ambre a claqué son ex et sa femme Kristina comme « menteurs à deux visages » après avoir semblé se moquer d’elle dans la série cette semaine.

La Adolescent maman og star a riposté après l’avoir comparée à une « fille adolescente » lors de la première saison de l’émission.

Lors du premier épisode de la nouvelle série, Gary et Kristina parlaient de ambre et l’a comparée à leur fille adolescente.

La mère célibataire de deux enfants s’est offusquée et a critiqué le couple dans une vidéo publiée sur Instagram, où elle les a qualifiés de «menteurs à deux visages».

ambre a déclaré sur Instagram: « Gary a dit qu’il était ici tous les jours pendant une semaine. Non, ma chérie. C’est un mensonge. Et vous avez deux visages. Et votre femme a deux visages – disant que je suis comme un adolescent, comme une fille adolescente.

« Eh bien, comment ces 7 500 $ ont-ils ressenti les gars qui n’étaient pas une pension alimentaire pour enfants? Oh? Eh bien, comment ont-ils fait ces 500 $ quand vous avez nettoyé ma maison parce que vous avez dit que vous aviez besoin d’un emploi, Christina?

« Oh, je suis désolé, est-ce que je dis la vérité? Ouais, je viens de regarder ça. Vous avez deux visages et vous êtes des menteurs. »

Après avoir regardé la vidéo, Gary a publié une réponse à l’écriture des médias sociaux: «Ma femme est incroyable. Je l’aime profondément. Je suis très content que tu [sic] en moi et nos enfants la vie et sachez que nous accepterions ensemble une quantité infinie d’Ambre pour le bien de Leah.

Un fan de Teen Mom OG a partagé le message à Reddit où les utilisateurs se sont précipités pour applaudir la star de télé-réalité pour sa «putain de réponse décente».

L’un d’eux a écrit: «Wow, une réponse sacrément décente de Gary, bravo à lui pour avoir soutenu sa femme aussi. Habituellement, il se plie constamment à la volonté d’Amber pour la garder heureuse et dans la vie de Leah.

Ils ont ajouté: «Maintenant, nous pouvons voir Amber se tortiller en essayant de tenir bon en sachant qu’elle a besoin de l’aide de Gary et Kristina. Sommes-nous en train de parier sur le moment où elle tombera en panne et reviendra vers eux pour faire ses courses? »

«Kristina est une sainte absolue pour supporter tout cela. J’espère que Gary compte chaque jour ses étoiles chanceuses qu’elle traîne toujours », a ajouté un autre.

Un troisième a écrit: «Kristina est un acte de classe. Heureusement, cela déteint sur Gary. Je ne l’aime toujours pas beaucoup mais au moins il a à cœur l’intérêt de Leah.

La diatribe d’Amber suit la Maman ado Première de la saison 9 qui a vu Gary – avec qui elle partage une fille de 12 ans, Leah – se plaindre d’aider sa première maman.

Dans l’épisode, Gary a déclaré qu’il devait toujours se rendre chez Amber pour réparer les choses pour elle et même faire ses courses.