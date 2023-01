Gary le chat déchire le gnar dans Golden

Il pourrait être un meilleur skieur et influenceur que n’importe quelle génération Z pourrait imaginer, peut-être plus mignon aussi.

Gary le chat, un sauvetage de neuf ans, est de retour à l’aventure dans les Rocheuses. Plus récemment, le félin a fait le voyage vers l’ouest depuis sa ville natale de Canmore pour skier à Kicking Horse Mountain Resort.

Great Grams of Gary compte plus de 487 000 abonnés sur Instagram et passe son temps à skier, à faire de la randonnée et à pagayer avec son humain, James Eastham, un ancien patrouilleur de ski à la station de ski de Nakiska.

Gary a commencé en janvier à visiter Kimberley Alpine Resort et Fernie Alpine Resort avant de se rendre à Golden.

Mais le chat portant des lunettes n’est pas étranger à Kicking Horse. Il a déjà fait la une des journaux lors de sa visite en 2021.

Il y a deux ans, Eastham a déclaré au Golden Star que le voyage de Gary en tant que chat d’aventure a commencé lorsqu’il a constamment tenté de s’échapper de leur maison à Canmore.

Il a dit qu’il était préoccupé par l’espérance de vie des chats en liberté dans les villes de montagne, où de nombreux animaux de compagnie peuvent se heurter à des animaux sauvages comme des ours ou d’autres chats, c’est à ce moment-là qu’il a décidé de commencer l’entraînement en laisse.

Au départ, il a commencé par des promenades plus courtes dans le quartier jusqu’à ce que Gary se sente à l’aise et progresse lentement vers des aventures plus longues.

Maintenant, le duo est un incontournable des Rocheuses et Gary a son équilibre composé. Perché sur l’épaule d’Eastham, le chat bat à peine un œil sur les doubles diamants noirs.

Cette fois-ci, le duo ne passe que la journée sur la montagne près de Golden avant de retourner à Fernie, pour voir ce que la vallée enneigée leur réserve.

La dernière vidéo publiée sur le gramme de Gary a recueilli plus de 7 000 vues du chat profitant d’une journée d’oiseau bleu à Kicking Horse.

