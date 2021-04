« M. Gensler dirigera la SEC à un moment où il devient de plus en plus évident pour la plupart des gens que le marché boursier est détaché de la réalité de la vie des familles de travailleurs », a déclaré Brown, dans le D-Ohio, dans un communiqué. « M. Gensler ramènera l’attention de la SEC sur les personnes qui font fonctionner ce pays et s’efforcera de faire en sorte que les marchés soient un moyen pour les familles d’épargner et d’investir pour l’éducation de leurs enfants, un acompte sur une maison et une sécurité retraite – pas un jeu pour les gestionnaires de fonds spéculatifs où les travailleurs perdent toujours. «

Les progressistes s’attendent à ce que le joueur de 63 ans tienne ses promesses d’examiner un éventail de sujets, y compris les devises numériques, la manie commerciale GameStop et la façon dont les entreprises américaines donnent la priorité aux problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Gensler, choisi pour le rôle par le président Joe Biden, jouera désormais un rôle clé dans l’application et la rédaction des règles qui régissent Wall Street, les investisseurs et un large éventail d’autres entités financières.

Gary Gensler dirigera la Securities and Exchange Commission après que le Sénat a voté 53-45 mercredi pour confirmer sa nomination au plus haut régulateur financier du pays.

Les démocrates et les républicains ont demandé à Gensler en mars s’il examinerait le paiement du flux de commandes et des tactiques de jeu utilisées par les courtiers pour attirer les clients vers leurs plates-formes. Les deux sujets ont attiré l’attention sur Capitol Hill cette année après les échanges fous de janvier sur GameStop, AMC Entertainment et d’autres actions.

Gensler a également noté des problèmes potentiels avec la structure actuelle de paiement pour le flux d’ordres, une pratique courante à Wall Street selon laquelle les sociétés de négoce, comme Citadel Securities, paient les entreprises pour qu’elles leur envoient les ordres d’exécution de leurs clients.

Interrogé sur la manière dont la SEC devrait réglementer le bitcoin et d’autres actifs numériques, il a répondu que la responsabilité pourrait incomber au gouvernement en fonction de la classification des actifs tels que le bitcoin. L’une de ses premières décisions et les plus attendues à la tête de la SEC sera d’autoriser ou non la création d’un fonds négocié en bourse Bitcoin.

Le membre du classement, le sénateur Pat Toomey, R-Pa., A demandé en mars ce que pensait Gensler sur les efforts du Nasdaq pour accroître la diversité au sein des conseils d’administration.

Les républicains ont dénoncé un plan récent soumis par l’opérateur boursier à la SEC qui obligerait les milliers d’entreprises cotées à sa bourse à inclure des femmes, des minorités raciales et des personnes LGBT dans leurs conseils d’administration.

Gensler a répondu en vantant les avantages de la diversité plus largement et parmi les rangs de la SEC.

Ce sont les dernières nouvelles. Veuillez revenir pour les mises à jour.