Gary Friedkin est mort à 70 ans – La star de « Happy Days » et de « Star Wars » décède de Covid-19 après une longue hospitalisation

GARY Friedkin, acteur rendu célèbre par ses rôles dans “Happy Days” et “Star Wars”, est décédé à l’âge de 70 ans.

Friedkin est décédé des complications de Covid-19, selon sa nécrologie.

Friedkin a fait ses débuts au grand écran dans le film “Under the Rainbow” de 1981.

Son rôle d’échappée était dans “Young Doctors in Love” en tant que Dr Milton Chamberlain.

Il était surtout connu pour son interprétation des ewoks dans Star Wars.

Friedkin était un membre actif de Little People of America, une “organisation à but non lucratif qui fournit un soutien et des informations aux personnes de petite taille et à leurs familles”.

Il mesurait 4 pieds de haut.

Sa scène la plus célèbre est celle de “Young Doctors in Love”, qui montre sa personnalité grégaire.

On lui tend un téléphone fixe qu’il ne peut pas raccrocher car il est hors de portée.

Friedkin mâche le paysage, passant le reste de la scène à tenter de jeter le téléphone sur le récepteur.

“Alors que Gary était peut-être de petite taille, il était un géant parmi sa famille et ses amis. Son héritage vivra au fur et à mesure que des histoires seront racontées et redites pendant des années par tous ceux qui l’aimaient », lit-on dans sa nécrologie.

“Il était un cadeau pour tous ceux qui le connaissaient comme un fils, un frère, un beau-frère, un oncle, un grand-oncle et un ami incroyables.”

Il était diplômé de la Youngstown State University avec un baccalauréat en musique.

Friedkin est aux soins intensifs depuis trois semaines après avoir contracté Covid-19.

Il laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur.

Il était originaire de Youngstown, Ohio.