Gary Busey fait face à des accusations d’infraction sexuelle après sa comparution à la convention d’horreur – National

L’acteur Gary Busey a été accusé d’infractions sexuelles suite à son apparition à une convention de fans du New Jersey.

Busey, 78 ans, a été inculpé vendredi de deux chefs de contact sexuel criminel au quatrième degré, d’un chef de tentative de contact sexuel criminel et d’un chef de harcèlement, a annoncé samedi la police de Cherry Hill.

Les accusations découlent d’infractions lors de la convention annuelle Monster-Mania à l’hôtel Doubletree du 12 au 14 août à Cherry Hill, une banlieue de Philadelphie, a annoncé la police.

Monster-Mania Convention a déclaré dans un message sur Facebook qu’après que les participants se soient plaints, un “invité célèbre non spécifié a été retiré de la convention et a reçu l’ordre de ne pas revenir”.

“Monster-Mania a également encouragé les participants à contacter la police pour déposer un rapport”, a déclaré la société, ajoutant que les comportements compromettant la sécurité et le bien-être des participants ne seraient pas tolérés.

“Monster-Mania continuera d’aider les autorités de toutes les manières possibles”, a-t-il déclaré.

« C’était une question de contacts. Il s’agissait de toucher », a déclaré le lieutenant Robert Scheunemann au Philadelphia Inquirer au sujet des multiples plaintes que la police avait reçues concernant la conduite de Busey.

Busey, qui vit à Malibu, en Californie, devait être l’invité vedette des trois jours de l’événement.

La police n’a pas immédiatement répondu à un message demandant des détails. Il n’était pas non plus clair si Busey avait un avocat pour commenter les accusations, et un représentant n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant des commentaires samedi.

Busey est largement connu en tant qu'acteur de personnage, en grande partie dans des rôles de soutien, bien qu'il ait attiré l'attention et ait été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur pour avoir joué le rôle principal dans le film de 1978. L'histoire de Buddy Holly.

















