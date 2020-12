Les fans de Gary Barlow et Take That auront peut-être du mal à voir l’homme en chair et en os à l’avenir, car il a signalé que ses jours de tournées mondiales maniaques sont terminés.

La star de 49 ans, en tête des charts, vit sous les projecteurs depuis le début des années 1990 lorsque Take That a fait son entrée sur la scène musicale.

Mais la vie en lock-out a appris au chanteur de Relight My Fire qu’il aime passer du temps avec sa femme Dawn et leurs enfants plutôt que de hisser ses valises et ses instruments de musique à travers le monde.

Dans une nouvelle interview franche, le chanteur – dont le dernier album solo, Music Played By Humans, était en tête du classement des albums ce mois-ci – a signalé que ses jours de grandes tournées étaient terminés.







Il a déclaré à People Magazine: «Dans le passé, je faisais 150 vols par an.

«Parfois, je ne prenais pas la peine de déballer ma valise car je serais repartie dans quelques jours.

Révéler le verrouillage a changé sa vision de la vie, Gary a poursuivi: «Après cette année, je ne veux plus recommencer à faire ce que j’avais l’habitude de faire. Je veux dire, j’ai vraiment adoré être à la maison. J’ai vraiment adoré avoir assez de temps pour être avec tout le monde et en profiter. «







Devenu réfléchi, le chanteur a poursuivi en suggérant qu’il était fier du catalogue d’œuvres qu’il a créé au cours de ses près d’un demi-siècle de vie.

Il a dit: «J’ai tellement de bons moments à regarder en arrière, mais l’autre grande chose est que j’ai presque 50 ans maintenant et être auteur-compositeur et avoir vécu une vie, c’est bien.

«Parce que vous ne pouvez pas écrire de chansons à peu près rien. Vous devez écrire sur quelque chose et avoir une vie. Vivre une vie est aussi important que de pouvoir écrire des chansons.

«Parce que sans la vie, vous n’avez aucune chanson. Alors, c’est agréable d’être ici maintenant. «

S’adressant à Twitter plus tôt ce mois-ci pour exprimer sa gratitude pour son album atteignant le numéro 1, Gary a écrit: « Eh bien, devinez quoi, nous l’avons fait, nous sommes l’album numéro 1 des ventes cette semaine!

« Je veux dire un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu et ce disque, ça compte tellement pour moi. »

Cependant, il a laissé entendre qu’il serait de retour en tournée dès que la réglementation Covid le permettrait, ajoutant: « Merci, merci, merci beaucoup. Maintenant, mettons cette chose sur scène, les gars, que Dieu vous bénisse, à bientôt. «