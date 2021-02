Avec le sentiment de verrouillage comme si c’était dans sa 8746e semaine, beaucoup en ont vraiment assez d’être limités à la vie par la pandémie de coronavirus.

Mais la superstar de la pop Gary Barlow a trouvé un avantage à tous ces mois de distanciation sociale et de s’équiper d’EPI.

La star de Take That, âgée de 50 ans, a découvert que la commande obligatoire de masques faciaux pour tout le monde au Royaume-Uni lors de ses achats lui a permis un niveau d’anonymat inattendu.

Le chanteur de Greatest Day a découvert qu’il était capable de valser l’allée des supermarchés et de ramasser de la coriandre, du chou ou tout ce qu’il voulait acheter sans être assailli par les fans.







(Image: PA)



Il a déclaré au magazine Cosmopolitan: «J’étais à Asda l’autre semaine et les gens sont simplement passés à côté de moi.

«Je vais faire Aldi la semaine prochaine.»

Il a jailli: « Qu’il soit illégal de ne pas porter de masque est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. »







(Image: Images SOPA / LightRocket via Getty Images)



Gas a également dit qu’il aimait passer du temps avec sa femme, Dawn, et leurs enfants; Daniel, 20 ans, Emily, 18 ans et Daisy, 11 ans.

La star a déclaré qu’il s’était retrouvé à devenir émotionnellement inattendu en regardant des films Disney avec son plus jeune enfant.

Il a dit: « Elle a ces films et je pense: » Que devons-nous nous asseoir ce soir? «

« Ensuite, vous le regardez et vous êtes en larmes de sang. »

Et la star se retrouve également à pleurer en se pelotonnant avec Dawn.

Il a révélé: «L’autre qui m’attire est (la série dramatique américaine) This Is Us. J’ai dû arrêter de le regarder.

«Quand ma femme et moi sommes arrivés à la saison trois, je l’ai regardée et je lui ai dit: ‘Je ne peux plus faire ça, ça ruine ma vie’.