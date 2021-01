Gary Barlow a décroché un concert de présentation en tant que visage d’une émission de télévision de style Big Reunion qui verra les groupes réunis sur ITV.

La star de Take That, âgée de 50 ans, présentera une nouvelle série qui verra les artistes des années 80, 90 et 00 se retrouver pour chanter à nouveau.

Il est rapporté que la star espère retrouver les membres du groupe de groupes tels que S Club 7 – qui ont apprécié une tournée de retrouvailles aussi récemment qu’en 2015 – et les convaincre de chanter à nouveau en direct pour les téléspectateurs.

Les groupes réenregistreront leurs succès et chacun se verra offrir un concert unique au Royal Albert Hall de Londres – le spectacle et les concerts devant tous avoir lieu plus tard cette année.







Une source proche de l’émission a déclaré au Sun dimanche: «L’émission est en cours de planification, mais il y a beaucoup d’enthousiasme de la part de Gary et la société de production en parle.

«Beaucoup de ces groupes n’ont pas pu tourner ou enregistrer de la musique, donc l’opportunité de se réunir pour un spectacle ITV aux heures de grande écoute est une proposition très intéressante.

Cependant, il est laissé entendre que les fans des groupes passés pourraient finir par souhaiter que leurs souvenirs ne soient pas ruinés.







La source a averti: « Il y a évidemment un peu d’incertitude sur la façon dont les groupes sonneront en studio, sachant que cela fait plus de 20 ans qu’ils ont enregistré leurs morceaux originaux, mais cela ne fait qu’ajouter au drame. »

The Big Reunion a été diffusé sur ITV2 entre 2013 et 2014.

L’émission de téléréalité a retrouvé d’anciens groupes pop et leur a donné une seconde chance sous les projecteurs.

Un succès pour ITV2, des millions d’écoutes chaque semaine pour voir d’anciens groupes tels que Five, Atomic Kitten, Liberty X, Blue, Eternal et Damage remonter sur scène.

L’émission a révélé des querelles jamais connues auparavant – J de Five obligé de se défendre contre les accusations d’intimidation d’un autre membre du groupe Sean Conlon.

Alors que Kerry Katona se heurtait à ses camarades du groupe Atomic Kitten, Liz McClarnon et Natasha Hamilton, un autre aspect « verrues et tout » de la série populaire.