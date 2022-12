Gary Ballance libéré du contrat du Yorkshire | “J’ai traversé une période difficile” | Nouvelles du cricket

Gary Ballance a quitté le Yorkshire après que le comté ait accepté la demande de l’ancien frappeur anglais de résilier son contrat.

Le gaucher avait encore deux ans à courir sur son contrat à Headingley après une période difficile sur la touche, notamment des problèmes de santé mentale.

Dans le cadre de l’accord, Ballance ne jouera pas pour une autre équipe du championnat du comté lors de la saison 2023.

Le directeur général du Yorkshire, Darren Gough, a déclaré: “Nous sommes tristes de voir Gary partir, mais il part avec nos meilleurs vœux.

“Il a été un pilier de notre équipe pendant de nombreuses années et un superbe batteur. En tant que club, nous reconnaissons que les 18 derniers mois ont été difficiles pour Gary, pour de nombreuses raisons, et la chose la plus importante pour lui est de s’améliorer. et rejouer.

“Il a estimé qu’il ne pouvait pas faire cela à Headingley, et nous avons accepté sa demande à contrecœur, mais en sachant que c’était la bonne décision pour lui personnellement.”

Ballance a déclaré: “Cela a été un privilège de jouer pour ce grand club. Sur le plan personnel, j’ai traversé une période difficile – et après de nombreuses discussions, j’ai décidé, avec ma famille, qu’il serait juste de faire un changement .

“J’ai demandé au club s’il était prêt à me libérer de mon contrat, et je lui suis reconnaissant de sa compréhension car nous sommes parvenus à un accord.

“Le soutien que le Yorkshire m’a apporté en dehors du terrain au cours de l’année écoulée a été fantastique et j’apprécie l’aide du club, mais j’espère que ma décision signifiera que ma carrière pourra prendre un nouveau départ.”

Le joueur de 32 ans a admis avoir utilisé une insulte raciale contre Azeem Rafiq dans une longue déclaration en novembre et s’est ensuite excusé en personne lors d’une réunion avec Rafiq à Londres cette semaine.

Ballance a joué pour la dernière fois pour le Yorkshire en septembre. Il était inculpé par la BCE en juin de cette année pour avoir discrédité le jeuainsi que six autres personnes et le club lui-même à la suite des premières allégations de racisme et de harcèlement de Rafiq portées contre le club.