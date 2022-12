Gary Ballance: l’ancien frappeur anglais signe un contrat de deux ans pour jouer pour le Zimbabwe après sa libération du Yorkshire | Nouvelles du cricket

L’ancien frappeur anglais Gary Ballance a accepté un contrat de deux ans pour jouer pour son Zimbabwe natal après sa libération du Yorkshire.

Ballance, qui a admis avoir utilisé un langage raciste contre l’ancien coéquipier du Yorkshire Azeem Rafiq lors d’une longue déclaration à la fin de 2021, a passé l’année dernière en marge pour traiter des problèmes de santé mentale.

Le départ du joueur de 33 ans du Yorkshire a été annoncé jeudi et il a été révélé qu’il ne jouerait pas au cricket du comté pendant la campagne 2023.

Ballance jouera désormais pour le Zimbabwe, la nation pour laquelle il a joué lors de la Coupe du monde des moins de 19 ans avant de déménager en Angleterre en 2006, où il a d’abord représenté le Derbyshire avant de rejoindre le Yorkshire en 2008.

Le gaucher a joué 23 tests pour l’Angleterre entre 2014 et 2017, marquant 1 498 courses dont quatre siècles à une moyenne de 37,14, alors qu’il a également figuré dans 16 internationaux d’une journée entre 2013 et 2015, atteignant deux cinquante.

Ballance “Je suis ravi de rejoindre Zimbabwe Cricket et j’ai hâte de commencer à travailler avec de grands entraîneurs et des joueurs talentueux. L’opportunité de représenter le Zimbabwe m’a donné une nouvelle passion et une excitation pour le jeu.

“Je suis resté en contact avec un certain nombre de personnes au sein du cricket du Zimbabwe au fil des ans et cela a été formidable de regarder leurs progrès récents en particulier.”

Le directeur zimbabwéen du cricket, Hamilton Masakadza, a déclaré que son pays était ravi d’avoir un “joueur de cricket extrêmement talentueux et expérimenté” chez lui.

“Il est un excellent ajout à notre organisation nationale et internationale et nous attendons avec impatience qu’il fasse une énorme différence pour nous”, a déclaré Masakadza.