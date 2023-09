Gary Anderson remporte le titre du Players Championship 24 contre Ryan Joyce avec une victoire 8-4 à Barnsley | Actualités sur les fléchettes

Gary Anderson a battu Ryan Joyce 8-4 pour décrocher le titre du Players Championship 24

Gary Anderson a remporté vendredi son deuxième titre de classement de 2023, poursuivant sa superbe forme à Barnsley pour vaincre Ryan Joyce 8-4 lors de la finale du Players Championship 24.

Le double champion du monde a montré sa classe avec trois superbes journées sur le PDC ProTour cette semaine, qui lui ont valu de remporter le premier prix de 12 000 £ vendredi.

Lors d’une journée au cours de laquelle Luke Woodhouse et Michael van Gerwen ont réussi neuf fléchettes, c’est l’éclat soutenu d’Anderson qui a conduit l’Écossais à la gloire.

Après avoir ouvert son défi avec une victoire sur le Français Jacques Labre, Anderson a obtenu une moyenne de plus de 107 pour vaincre Daniel Klose, puis une moyenne de plus de 100 lors des victoires contre Stephen Burton, Kim Huybrechts – dans un blanchissage du Belge – et Martin Lukeman.

Il a ensuite battu Stephen Bunting 7-5 en demi-finale, avant de remporter le titre avec une moyenne de 103,68 contre Joyce.

Anderson a remporté les trois premiers matches de la finale sans réplique et a également mené 6-2 avant que Joyce ne se lance deux matches consécutifs pour réduire de moitié le déficit.

L’Écossais, cependant, a impitoyablement arrêté la riposte avec un 11 fléchettes avant de tirer dans une étape de 12 fléchettes pour sceller le titre – un coup de pouce bienvenu avant le Grand Prix mondial BoyleSports de la semaine prochaine.

« Je suis content de ça », a déclaré Anderson, qui avait perdu en quarts de finale de mercredi et en demi-finale de jeudi.

« Ma pratique au cours du [summer] les vacances n’ont pas été géniales mais je suis arrivée ici en me sentant bien. Hier et avant-hier, je jouais bien ; J’ai de nouvelles fléchettes, elles vont bien.

« De nos jours, si vous m’amenez à un jeu de fléchettes, j’aime jouer aux fléchettes. Je me présente et joue aux fléchettes maintenant, et je ris quand je gagne. »

Joyce avait tenté de remporter son deuxième titre de championnat des joueurs, après avoir remporté une deuxième finale du ProTour en 2023 – Damon Heta ayant auparavant refusé l’as de Newcastle en juillet.

Il a battu quatre Néerlandais en six victoires vendredi, avec notamment une moyenne de 105,76 lors de sa victoire 6-3 en quart de finale contre Michael van Gerwen alors qu’il revenait de deux manches pour se qualifier pour le dernier carré.

Il a également battu le finaliste battu de mercredi, Christian Kist, et les talents émergents Danny van Trijp et Jurjen van der Velde, tout en profitant d’une victoire au deuxième tour contre Ritchie Edhouse et d’un succès 7-3 en demi-finale contre Jonny Clayton.

L’as gallois Clayton a connu son meilleur parcours depuis qu’il a atteint la finale du World Matchplay en juillet, battant Heta 6-1 en quarts de finale et devançant Joe Cullen dans un match serré des huitièmes de finale.

Bunting a poursuivi sa course jusqu’à la finale du German Darts Open à Iéna plus tôt en septembre en atteignant une deuxième demi-finale du Players Championship de l’année, produisant des moyennes de plus de trois tonnes en cinq victoires.

Van Gerwen a décroché un sensationnel neuf dards lors de sa brillante victoire des 16 dernières contre Chris Dobey alors que le Néerlandais avait une moyenne de 111,42 – qui faisait suite à une moyenne de 112,32 lors d’une victoire au troisième tour contre Pascal Rupprecht.

Woodhouse a également atteint la perfection vendredi lors de sa victoire au premier tour contre Richie Burnett, alors que l’as de Bewdley se prépare à faire ses débuts en Grand Prix mondial la semaine prochaine.

L’événement du Championnat des joueurs de vendredi était le dernier tournoi de classement avant le Grand Prix mondial, qui se tiendra du 2 au 8 octobre à la Morningside Arena de Leicester.

