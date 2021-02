Le monde des smartphones renaîtra en 2021, selon les prévisions de Gartner. Le chercheur projette une augmentation de 11,4% des ventes par rapport à 2020, qui verrait plus de 1,5 milliard de smartphones expédiés.

Le marché a enregistré une baisse de 10,5% en 2020 en raison de la pandémie. Au total, 1,378 milliard de téléphones ont été expédiés, contre 1,540 milliard en 2019. Gartner s’attend à ce que les marchés de l’Asie-Pacifique, de l’Europe occidentale et de l’Amérique latine connaissent la plus forte croissance en 2021. La Chine, en particulier, devrait consommer 40 millions de téléphones plus que l’année dernière.

Les téléphones 5G représenteront 35% des ventes mondiales de smartphones. En outre, les ventes de téléphones 5G devraient doubler par rapport à 2020, grâce à la disponibilité plus large des réseaux 5G et au prix de départ inférieur des téléphones 5G – environ 200 USD.

Les téléphones 5G connaîtront une demande accrue sur des marchés comme la Chine cette année.

Malgré la hausse attendue des ventes de smartphones, 2021 ne correspondra probablement pas aux chiffres de 2019.

