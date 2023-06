Garth Brooks vendra Bud Light, double sa décision d’avoir de la bière au bar: « J’aime la diversité »

Garth Brooks chante toujours la mélodie de son classique de 1992, « We Shall Be Free ». L’auteur-compositeur-interprète réitère son choix de vendre de la bière Bud Light dans son nouveau bar de Nashville, Friends in Low Places, au milieu du conflit de plusieurs mois avec la société appartenant à Anheuser-Busch.

La semaine dernière, Brooks a déclaré à Billboard que son bar serait un espace sûr où « chaque marque de bière» serait vendu, suscitant davantage de conversations sur le sujet. Lundi, Brooks s’est adressé au « remue-ménage » des médias, partageant que le cœur de sa décision était de rester fidèle à lui-même.

« Diversité, inclusivité : c’est moi ! Ça a toujours été moi », a-t-il déclaré sur son livestream « Inside Studio G ».

« Je comprends, tout le monde a son opinion. Mais l’inclusivité sera toujours moi. Je pense que la diversité est la réponse aux problèmes qui sont ici et la réponse aux problèmes à venir. J’aime donc la diversité. Inclusive, donc tout le monde est le bienvenu. Je comprends que ce ne sont peut-être pas les opinions des autres, mais ce n’est pas grave, mec. Ils ont leurs opinions, ils ont leurs convictions. J’ai les miennes », a-t-il ajouté.

JOHN RICH RÉAGIT À LA DÉCISION DE GARTH BROOKS DE VENDRE « CHAQUE MARQUE DE BIÈRE » AU MILIEU DU DRAME BUD LIGHT

Brooks a ensuite donné une autre explication pour expliquer pourquoi il propose la bière que d’autres musiciens country, dont John Rich, ont choisi de ne pas vendre dans leurs bars.

« Je suis propriétaire d’un bar maintenant », a expliqué Brooks. « Allons-nous avoir les bières les plus populaires dans le truc ? Oui. Ce n’est pas à nous de décider si nous ne le faisons pas ou non. C’est l’appel des clients – les patrons, n’est-ce pas ? puis je dois aller voir le distributeur en disant: « Mec, tes affaires ne se vendent pas ». Et puis l’action est prise, n’est-ce pas? Mais la vérité est que ce sont ces gens dans ces sièges qui prennent ces décisions. Et c’est ce que seront Friends in Low Places.

REGARDER: JOHN RICH RÉAGIT À LA DÉCISION DE GARTH BROOKS DE VENDRE « CHAQUE MARQUE DE BIÈRE »

Rich, propriétaire du bar Big & Rich, évalue son entreprise différemment. « Les clients ne vont pas le commander », avait-il précédemment déclaré à Fox News Digital. « Je ne vais pas le stocker. Nous n’avons qu’un espace limité. J’ai un bar limité. C’est comme… Je dois mettre de la bière, du whisky et des vodkas ici que les gens veulent acheter et ils veulent pour soutenir… Et mon frère, je peux vous dire tout de suite, c’est une attitude vicieuse envers Bud Light. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Avant de passer à d’autres sujets, Brooks est revenu en arrière et a rappelé aux gens que son bar était axé sur l’inclusivité.

« Alors, voici le marché, mec, si tu veux venir à Friends in Low Places, entre. Entrez avec amour, entrez avec tolérance, patience. Entrez avec un esprit ouvert, et c’est cool », a-t-il dit. « Et si vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent tout simplement pas faire ça, je comprends. Si jamais vous faites partie de ces personnes qui veulent essayer, venez. »

Brooks avait précédemment déclaré à Billboard : « Notre truc, c’est ceci : si vous [are let] dans cette maison, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes un trou du cul, il y a beaucoup d’autres endroits dans le bas de Broadway. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La controverse avec la compagnie de bière entoure sa décision de collaborer avec l’activiste et actrice transgenre Dylan Mulvaney. Le partenariat a été promu sur les réseaux sociaux, Mulvaney partageant le « concours Easy Carry » avec son TikTok, ce qui a conduit des artistes et des politiciens à demander l’interdiction de la bière.

Le stock de Bud Light a été profondément impacté par toute la controverse.