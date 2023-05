Garth Brooks s’est un jour retrouvé sous la douche avec Steven Tyler : « Combien de gens peuvent dire ça ? »

Garth Brooks a admis qu’il s’était une fois accidentellement douché avec Steven Tyler d’Aerosmith.

Brooks, 61 ans, a partagé le moment lors d’une apparition dans « The Kelly Clarkson Show ».

« J’ai pris une douche avec lui », a déclaré Brooks à Clarkson pendant que les deux discutaient d’Aerosmith.

La star de la musique country et Tyler se sont tous deux produits lors d’un concert de Billy Joel en juillet 2008.

« Nous jouions le » Last Play at Shea « (avec) Billy Joel. Ils se préparent à démolir le Shea Stadium à New York, et je vais là-bas, et je suis en retard de toute façon, et ils ont juste le baseball douches », se souvient-il.

« Je suis là-dedans en train de me doucher, je me prépare pour le spectacle, et j’avais du savon dans les yeux, je regarde autour de moi, et il y a Steven Tyler. Il se douche aussi. ‘Hey, comment ça va’? » Et donc c’était juste… Combien de personnes peuvent dire ça ? »

Le chanteur de « Friends in Low Places » a également suggéré que Dolly Parton était la chèvre de la musique country.

« Chaque single que vous connaissez de Dolly – chaque single – qu’elle a écrit », a déclaré Brooks. « C’est impossible, tout d’abord, et le fait que ce sont des chansons fabuleuses. »

« Et certains d’entre eux sont des classiques qui résisteront à l’épreuve du temps », a noté Clarkson.

Brooks a déclaré que « Jolene » de Parton pourrait être la « plus grande chanson country », ajoutant que la chanteuse est « incroyable ».

Brooks a accueilli les ACM Awards avec Parton le 11 mai. La cérémonie marquait la première fois que le couple travaillait ensemble.

« Je ne pouvais tout simplement pas y croire parce que je suis un tel fan », a déclaré Brooks à propos de l’opportunité. « Et le fait est que nous parlons toujours du GOAT, et le GOAT est toujours un gars. Je ne suis pas sûr que le GOAT de la musique country ne soit pas une femme. »

Parton avait précédemment révélé qu’elle était amie avec Brooks et sa femme Trisha Yearwood depuis des années.

« Je les connais depuis longtemps, ils sont tous les deux merveilleux », a déclaré Parton à Fox News Digital lors d’une conférence de presse avant les ACM Awards. « Je ne sais pas si elle chante ou non, mais je sais qu’elle est là, donc je vais devoir être gentil.

« C’est Jolene, tu sais ?

L’interprète de « 9 to 5 » a également fait l’éloge de Brooks, en disant : « J’ai été vraiment impressionné par à quel point il est vraiment gentil et drôle.

« Il a un grand sens de l’humour, et je pense que les gens aimeraient savoir qu’il est aussi gentil que vous l’espérez. »