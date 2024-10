Garth Brooks s’est extasié sur sa femme Trisha Yearwood avant d’être accusé de viol

Garth Brooks s’est réjoui de son mariage avec Trisha Yearwood quelques jours seulement avant d’être accusé d’avoir violé et battu une femme qui aurait travaillé comme coiffeuse et maquilleuse.

« Ce que je préfère dans le fait de devenir le partenaire de Mme Yearwood, ce sont les bons moments, mais aussi le fait de traverser les mauvais moments ensemble parce que cela fait de vous un seul », le crooner country de 62 ans, a déclaré au magazine People dans une interview publiée mardi.

« Nous avons un amour qui durera au-delà de cette vie. Je l’ai trouvée dans la dernière vie. Je la retrouverai dans le prochain.

Garth Brooks était ravi de sa relation avec Trisha Yearwood quelques jours seulement avant d’être accusé d’avoir violé et battu une femme qui travaillait auparavant pour lui. Getty Images pour ACM

Yearwood, 60 ans, a également déclaré à People qu’ils étaient « les meilleurs amis » et qu’ils « appréciaient réellement la compagnie de chacun » au cours de la même interview.

Le couple s’est marié en décembre 2005 après s’être fiancé plus tôt cette année-là. Ils n’ont pas d’enfants ensemble, mais Brooks a trois filles issues de son premier mariage avec Sandy Mahl.

Jeudi, une femme qui se faisait appeler « Jane Roe » a déposé une plainte accusant le chanteur de « Friends in Low Places » d’agression sexuelle et de coups et blessures en 2019 alors qu’elle travaillait pour lui.

Le couple s’est marié en 2005. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

Dans les documents judiciaires, qui ont été soumis en Californie, Roe a affirmé que Brooks l’avait violée dans une chambre d’hôtel lors d’un voyage de travail à Los Angeles en 2019, puis avait continué à partager ses désirs sexuels avec elle, notamment « faire un plan à trois » avec Yearwood.

Elle l’a également accusé de lui exposer régulièrement ses organes génitaux, de changer de vêtements devant elle, de fantasmer ouvertement sur des relations sexuelles avec elle et de lui envoyer des SMS non désirés à connotation sexuelle.

Brooks a nié avec véhémence ces allégations dans une déclaration à Page Six jeudi et a déclaré qu’une personne anonyme le menaçait depuis deux mois alors qu’elle tentait de lui extorquer « des millions de dollars ».

« C’était comme si on me brandissait une arme chargée devant le visage », a-t-il noté. « L’argent secret, peu importe le montant ou le montant, reste de l’argent secret. »

« Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre. »

Il a également informé Page Six qu’il avait déposé une plainte devant le tribunal pour empêcher que les allégations ne fassent surface.

Dans sa plainte, que Page Six a également obtenue, il a écrit que le défendeur « est bien conscient… des

des dommages substantiels et irréparables que de telles fausses allégations causeraient » à ses « intérêts bien mérités ».

réputation de personne décente et attentionnée », ainsi que sa famille et sa carrière.

« En effet, une telle connaissance explique sans aucun doute pourquoi l’accusé a menacé de porter plainte par le biais d’une mise en demeure ‘confidentielle’ plutôt que de simplement intenter une action pour réparer ses blessures présumées (mais fausses) », a-t-il ajouté.

Brooks est revenu sur scène à Las Vegas jeudi soir et a exprimé sa gratitude envers ses fans via une publication sur Instagram après son spectacle.

« S’il y a bien une soirée où j’en avais vraiment besoin, CE SOIR, c’était cette nuit-là », a-t-il légendé une photo de lui se produisant devant une mer de fans.

« Merci pour ma vie !! »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.