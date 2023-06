Garth Brooks servira Bud Light au bar au milieu du contrecoup du porte-parole – Hollywood Life

Garth Brooks61 ans, a récemment révélé que son bar qui ouvrira bientôt ses portes, Friends in Low Places, « servira toutes sortes de bières », y compris Bud Light, malgré le contrecoup auquel la marque a été confrontée en raison de son récent porte-parole transgenre, Dylan Mulvaney. Le chanteur country a participé à une table ronde au Billboard Country Live cette semaine et a déclaré qu’il souhaitait que le nouvel espace honky-tonk, qui ouvrira à Nashville, TN, cet été, soit un endroit sûr pour tout le monde.

« Je veux que ce soit un endroit où vous vous sentez en sécurité. Je veux que ce soit un endroit où vous avez l’impression qu’il y a des manières et que les gens se ressemblent », a-t-il expliqué lors de la table ronde. « Et oui, nous allons servir toutes les marques de bière. Nous sommes juste. Ce n’est pas notre décision à prendre. Notre truc, c’est ceci : si vous [are let] dans cette maison, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes un connard, il y a beaucoup d’autres endroits sur Broadway inférieur.

Les commentaires de Garth sur son bar surviennent environ deux mois après que Bud Light a révélé que Dylan, qui est un transgenre, un militant des droits des trans et un influenceur des médias sociaux, était son nouveau porte-parole. Cette décision a poussé certaines personnes à boycotter la marque de bière, ce qui a conduit un certain nombre de bars à décider de cesser de la servir dans leurs locaux. Lors d’un entretien sur Le spectacle de Drew BarrymoreDylan a expliqué ce qu’elle ressentait à propos de l’intimidation trans à laquelle elle était confrontée tous les jours.

« Il y a tellement de haine dirigée contre la communauté trans en ce moment », a déclaré Dylan, que l’on peut voir dans une vidéo publicitaire pour Bud Light ci-dessous. dit à l’hôte Drew Barrymore. « Il y en a partout. Et je pense que la meilleure arme que je puisse apporter est la joie trans et la comédie et parler de sujets difficiles et de moments vraiment complexes d’une transition, et essayer de laisser tout le monde voir que je ne suis pas un monstre. Je ne suis pas quelqu’un qui essaie de faire quoi que ce soit, mais d’essayer d’être moi-même et d’être heureux.

La décision de Garth de servir Bud Light dans son bar malgré la controverse sur Dylan n’est pas trop surprenante étant donné qu’il est un allié connu de la communauté LGBTQ+. En 1992, il sort « We Shall Be Free », une chanson condamnant l’homophobie et le racisme.

Plus à propos Garth Brooks

« ‘We Shall Be Free’ est définitivement et facilement la chanson la plus controversée que j’aie jamais faite. Une chanson d’amour, une chanson de tolérance de quelqu’un qui prétend ne pas être un prophète mais juste un homme ordinaire », aurait écrit Garth dans La chasse Livret de CD. « Je n’ai jamais pensé qu’il y aurait des problèmes avec cette chanson. Parfois, les routes que nous empruntons ne se révèlent pas être les routes que nous avions imaginées. Tout ce que je peux dire à propos de « We Shall Be Free », c’est que je soutiendrai chaque ligne de cette chanson aussi longtemps que je vivrai. J’en suis très fier. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Femme de Garth Brooks : tout savoir sur ses 2 mariages

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.