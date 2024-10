Garth Brooks revient sur scène après avoir nié les allégations de viol

Garth Brooks est revenu sur scène jeudi après avoir nié les allégations de viol et d’inconduite sexuelle qui lui avaient été adressées dans le cadre d’un procès civil intenté par un ancien employé.

La superstar de la musique country a posté un message aux fans après avoir joué son dernier spectacle en résidence à Las Vegas au Colosseum du Caesars Palace, leur disant à quel point il avait besoin de cette sortie.

« S’il y a bien une nuit où j’avais vraiment besoin de ça, CE SOIR, c’était cette nuit-là ! Merci pour ma vie !!!!! mon amour, g », a-t-il écrit sur Instagrampartageant une photo du concert.

Jeudi, le hitmaker « Friends in Low Places » a nié avec véhémence les allégations formulées par une ancienne employée, identifiée dans des documents judiciaires comme étant « Jane Roe » – une coiffeuse et maquilleuse qui a travaillé avec Brooks de 2017 à 2020 environ, et pour son épouse, la star country Trisha Yearwood, depuis 1999. La femme a allégué que Brooks l’avait violée dans une chambre d’hôtel à Los Angeles en mai 2019 et l’avait soumise à « d’autres comportements sexuels épouvantables » et à du harcèlement alors qu’elle travaillait pour lui, selon la plainte, qui a été déposée jeudi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Dans sa plainte, obtenue par le Times, la femme a allégué que Brooks « avait utilisé le fait que Mme Roe avait osé parler du mal qu’il lui avait infligé comme une opportunité d’infliger encore plus de mal et de douleur » en déposant une plainte préventive à Un tribunal du Mississippi va bloquer son procès en Californie.

« Brooks veut désespérément empêcher ses millions de fans d’apprendre les choses horribles qu’il a dites et faites à une jeune employée qui n’a rien fait pour mériter un tel traitement », indique la plainte. « Mais notre système juridique n’est pas en place pour permettre aux riches malfaiteurs de contourner les victimes d’agression sexuelle en tentant de demander des comptes aux agresseurs. Pourtant, c’est précisément ce que Brooks essaie de faire dans le cadre de l’action abusive au Mississippi.

Le procès de la femme mentionne parmi les plaintes les voies de fait, les coups et blessures, les violences sexuelles et les violences de genre. Elle demande un procès devant jury ainsi que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires pour sa « douleur et souffrance mentales et physiques ».

Brooks, 62 ans, a répondu jeudi au dossier en niant les allégations et en accusant la femme d’extorsion.

« Au cours des deux derniers mois, j’ai été harcelé sans fin par des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce que serait mon avenir si je ne faisais pas un chèque de plusieurs millions de dollars. C’était comme si on me brandissait une arme chargée au visage », a déclaré Brooks dans une déclaration au Times.

« L’argent secret, peu importe le montant ou le montant, reste de l’argent secret. Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre », a-t-il déclaré.

La star country a déclaré le mois dernier qu’il avait déposé anonymement une plainte contre la femme devant le tribunal de district américain du Mississippi « pour dénoncer l’extorsion et la diffamation ».

«Je veux jouer de la musique ce soir. Je veux continuer nos bonnes actions à l’avenir. Cela me brise le cœur que ces choses merveilleuses soient remises en question maintenant. J’ai confiance dans le système, je n’ai pas peur de la vérité et je ne suis pas l’homme qu’ils m’ont décrit », a-t-il déclaré.