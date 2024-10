Garth Brooks poursuivi par une maquilleuse pour viol et agression sexuelle – National

NOTE: L’article suivant contient un contenu inquiétant. Veuillez lire à votre propre discrétion.

Garth Brooks est poursuivi pour agressions sexuelles et agression par un coiffeur et maquilleur qui affirme que la star de la musique country l’a violée dans une chambre d’hôtel de Los Angeles et l’a pelotée à de nombreuses reprises en 2019.

Le procèsdéposée jeudi devant une cour supérieure de Californie, identifie la plaignante uniquement comme « Jane Roe » et déclare qu’elle a ressenti « des douleurs débilitantes au cou et dans le bas du dos » après le viol violent présumé.

Brooks prétend que Roe essaie de l’extorquer. Le chanteur country de 62 ans a déposé sa propre plainte contre Roe devant un tribunal du Mississippi le mois dernier, avant de déposer sa plainte pour agression sexuelle.

« Tout en faisant semblant d’être en discussion avec Mme Roe pour résoudre ses réclamations juridiques contre lui, le 13 septembre 2024, Brooks a déposé une plainte abusive préventive contre Mme Roe », écrivent les avocats de la maquilleuse dans le dossier.

Brooks a publié une déclaration après que les allégations de Roe aient été rendues publiques, écrivant : « Au cours des deux derniers mois, j’ai été harcelé sans fin par des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce que serait mon avenir si je n’écrivais pas un chèque de plusieurs millions. de dollars. C’était comme si on me brandissait une arme chargée devant le visage.

« L’argent secret, peu importe le montant ou le montant, reste de l’argent secret. Dans mon esprit, cela signifie que j’admets [behaviour] Je suis incapable de faire des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre.

Les allégations

Selon la plainte d’agression sexuelle de Roe, elle a commencé à travailler comme maquilleuse pour l’épouse de Brooks, Trisha Yearwood, en 1999. Après de nombreuses années de travail avec Yearwood, Roe a commencé à coiffer et maquiller Brooks en 2017.

« En 2019, après que Brooks a appris que Mme Roe éprouvait des difficultés financières, il a embauché Mme Roe plus souvent. Elle était reconnaissante pour le revenu supplémentaire et le remerciait à plusieurs reprises. Il n’a pas fallu longtemps à Brooks pour profiter de ses difficultés financières », affirme le procès.

Garth Brooks et Trisha Yearwood assistent à la remise du Prix Gershwin 2024 de la chanson populaire à Elton John et Bernie Taupin par la Bibliothèque du Congrès au DAR Constitution Hall le 20 mars 2024 à Washington, DC

Taylor Hill/WireImage via Getty Images



Un jour de 2019, Roe s’est rendu chez Brooks pour se coiffer et se maquiller et a été horrifié de voir que Brooks venait de sortir de la douche nu avec une érection, selon le procès.

« Il lui a attrapé les mains et les a placées de force sur son pénis en érection. Brooks a dit de manière épouvantable à Mme Roe qu’il avait fantasmé sur ce moment et qu’il voulait qu’elle lui fasse une fellation », peut-on lire dans la poursuite. Roe a refusé mais elle n’a pas quitté son emploi en raison des difficultés financières qu’elle traversait.

En mai 2019, Brooks a demandé à Roe de voyager avec lui à Los Angeles pour un hommage aux Grammy Awards à Sam Moore, indique la poursuite. Habituellement, Brooks voyage avec un entourage plus nombreux, mais cette fois, seuls Roe et Brooks se sont envolés pour Los Angeles. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel, Roe a été choqué d'apprendre que Brooks avait réservé une seule suite d'hôtel avec une seule chambre pour eux.

Dans la chambre d’hôtel, Brooks s’est de nouveau exposé à Roe et « l’a tirée dans la pièce voisine et sur le lit où elle ne pouvait pas échapper à sa domination physique ».

Il a ensuite violé la maquilleuse, selon la plainte. À un moment donné, il l’a tenue la tête en bas pendant l’agression.

« Le viol de Mme Roe par Brooks a été douloureux et traumatisant », indique le procès. « Dans les semaines qui ont suivi ces horribles violences, Mme Roe a ressenti des douleurs débilitantes au cou et dans le bas du dos, pour lesquelles elle a demandé un traitement médical. De plus, elle a dû se faire soigner auprès de son gynécologue pour les dommages causés par Brooks lors du viol à Los Angeles.

Roe aurait envisagé de se suicider après le viol, mais elle a continué à travailler pour Brooks afin de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille, indique le procès.

En octobre 2019, Brooks a demandé à Roe de voyager à nouveau avec lui à Los Angeles pour un voyage de cinq jours. Cette fois, d’autres salariés étaient présents. Un matin pendant le voyage, Roe s’est rendu dans la chambre d’hôtel de Brooks pour se coiffer et se maquiller et l’a trouvé « sur le lit, face contre terre, portant un short ample et tenant son entrejambe, et lui a clairement fait savoir qu’il voulait faire ce qu’il avait à faire ». fait auparavant à Los Angeles.

« MS. Roe a réussi à échapper à la situation parce qu’il était en retard et que les gens attendaient pour venir le chercher », indique le procès.

Finalement, Roe a arrêté de travailler pour Brooks et a déménagé dans le Mississippi en 2021.

Le procès affirme que, en dehors de ces trois rencontres, Brooks a envoyé à plusieurs reprises à Roe des messages texte sexuellement explicites et lui tâtait les seins pendant qu’elle se coiffait et se maquillait.

« À trop d’occasions pour être énumérées, Brooks regardait lascivement les seins de Mme Roe et faisait pression sur Mme Roe pour qu’elle ouvre sa chemise pour lui permettre de toucher physiquement ses seins dans le but de son excitation, après quoi Brooks se masturberait ensuite », lit-on dans la poursuite. .

Roe demande des dommages-intérêts pécuniaires et punitifs, en plus des honoraires d’avocat. Elle demande un procès devant jury pour déterminer l’issue de l’affaire.

Brooks effectue actuellement une résidence à Las Vegas au Colosseum du Caesars Palace. Après le dépôt du procès de Roe jeudi, Brooks a posté une photo sur Instagram de la foule au spectacle de jeudi, faisant apparemment référence à la situation.

« S’il y a bien une nuit où j’avais vraiment besoin de ça, CE SOIR, c’était cette nuit-là ! Merci pour ma vie !!!! » il a écrit.





Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.