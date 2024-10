Garth Brooks poursuivi en justice par un ancien maquilleur qui prétend l’avoir violée dans une chambre d’hôtel

Garth Brooks a coincé sa maquilleuse dans une suite d’hôtel et l’a violée si violemment qu’elle avait l’impression qu’il allait briser son corps en deux… du moins selon un nouveau procès.

La star de la country est poursuivie en justice par une femme qui prétend être sa femme Trisha YearwoodMaquilleuse et coiffeuse pendant des années avant de l’embaucher pour travailler pour lui dans le même rôle.

Dans le procès, obtenu par TMZ, la femme affirme qu’en mai 2019, Garth l’a emmenée avec lui à Los Angeles pour un hommage aux Grammy Awards. Sam Mooremais lorsqu’elle est montée à bord de son avion privé à Nashville, elle a remarqué qu’ils étaient les seuls à voyager, ce qui était inhabituel.





Elle affirme que lorsqu’ils sont arrivés à Los Angeles, elle a découvert que Garth n’avait loué qu’une seule chambre d’hôtel pour eux deux, et il a refusé sa demande de chambre à elle. Elle dit que Garth est soudainement apparu complètement nu dans l’embrasure de la porte et l’a traînée sur un lit dans une autre pièce, où il l’a maîtrisée et violée.

C’est une performance inoubliable ! Sam Moore avec Garth ce soir sur « GRAMMY Salute to Music Legends » à 21h @PBS -Équipe Garth #GRAMMYSalut 📸 Avec l’aimable autorisation de la Recording Academy™/Getty Images © 2019 pic.twitter.com/lB9hqQfyvl – Garth Brooks (@garthbrooks) 18 octobre 2019

@garthbrooks

Dans les documents, la femme affirme que Garth tenait son corps de 1,50 mètre par les chevilles et la balançait la tête en bas alors qu’il pénétrait dans son vagin, enfonçant son pénis en elle si fort qu’elle avait l’impression de se briser en deux.

Elle affirme qu’après le viol, les affaires se sont déroulées comme d’habitude et qu’elle a coiffé et maquillé Garth pour l’événement. Elle dit qu’elle était aux prises avec des difficultés financières et qu’elle avait besoin de travail, et Garth a profité de sa situation financière.

La femme affirme également qu’elle était chez Garth un jour de 2019, attendant de se maquiller lorsqu’il est sorti de la douche nu et avec une érection. Elle dit qu’il a pointé son pénis en érection vers elle, s’est approché, a attrapé ses mains et les a mises sur son pénis et lui a dit qu’il fantasmait sur elle en train de lui faire une fellation avec ses lunettes pour qu’il puisse éjaculer sur son visage.

Elle affirme que cet incident s’est produit avant le viol présumé, qui, selon elle, a été douloureux et traumatisant. Elle dit également que Garth lui caressait souvent les seins pendant qu’elle se coiffait et se maquillait, même si elle lui disait de ne pas le faire, et qu’il se masturbait ensuite.

La femme s’en prend à Garth pour obtenir des dommages et intérêts.