Garth Brooks poursuit l’accusateur de viol pour dommages et intérêts et la nomme publiquement

Garth Brooks a nommé son accusatrice d’agression sexuelle et l’a poursuivie en justice pour dommages-intérêts compensatoires et punitifs après avoir allégué qu’elle avait tenté de lui extorquer «des millions», peut confirmer Page Six.

Le chanteur country, 62 ans, a déposé une plainte mardi auprès du tribunal de district du district sud de la division nord du Mississippi, selon des documents judiciaires obtenus par Page Six mardi.

Il a nommé son accusateur après avoir tenté de garder leur identité privée dans un précédent dossier judiciaire demandant à un juge de leur accorder un droit à l’anonymat.

Garth Brooks a nommé son accusatrice d’agression sexuelle et l’a poursuivie en justice pour dommages-intérêts compensatoires et punitifs, révèlent des documents judiciaires obtenus par Page Six. REUTERS

L’icône du pays a déposé une plainte mardi auprès du tribunal de district du district sud de la division nord du Mississippi. FilImage

« Lorsque Jane Roe a menacé de publier des mensonges à son sujet – dans l’intention de faire chanter la plaignante pour qu’elle lui verse des millions de dollars – la plaignante a intenté cette action en justice pour préserver sa réputation, établir la vérité et mettre un terme à son stratagème », expliquait son dossier initial.

« Pour le bien de sa famille, et par respect également pour la famille de Roe, le demandeur a intitulé cette action » John Doe

contre Jane Roe.’

Parce que son accusateur aurait divulgué son nom, Brooks a décidé de soumettre un dossier secondaire incluant leurs deux noms, conformément aux documents juridiques soumis mardi.

Dans le dossier, Brooks a déclaré qu’il souhaitait initialement garder leurs noms privés « par respect » pour les familles des deux parties. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

Avant que le procès ne soit révélé, il a déposé une plainte auprès du tribunal et a demandé que les deux parties restent anonymes. AFP via Getty Images

Dans le dossier, le hitmaker « Friends in Low Places » a demandé « des dommages-intérêts compensatoires immédiatement causés par l’infliction intentionnelle par le défendeur de détresse émotionnelle, de diffamation et d’invasion fausse de la vie privée, y compris des dommages accessoires et consécutifs » et des « dommages-intérêts punitifs d’un montant suffisant ». pour dissuader un comportement futur similaire.

Cependant, Brooks a déclaré que les dommages monétaires « ne peuvent pas compenser de manière adéquate » les atteintes à sa réputation.

« La défenderesse ne subira aucune difficulté du fait d’une injonction concernant sa conduite fautive, tandis que la demanderesse subira un préjudice irréparable si aucune injonction n’est émise », indiquent les documents.

Cependant, le chanteur a affirmé que son accusateur avait divulgué son nom aux médias. PA

Il a donc décidé de soumettre à nouveau sa plainte initiale en incluant leurs noms. Getty Images

Le nouveau dossier de Brooks allègue également que son accusatrice lui a envoyé une lettre le 17 juillet dans laquelle elle « menaçait » de « déposer publiquement » les plaintes contre lui à moins qu’il n’accepte de lui payer « des millions de dollars pour ne pas porter plainte ».

Dans une prétendue deuxième lettre du 23 août, l’accusatrice a écrit qu’elle « s’abstiendrait de déposer publiquement son procès faux et diffamatoire contre le plaignant en échange d’un paiement de plusieurs millions de dollars ».

Brooks a affirmé dans ses arguments que « les allégations ne sont pas vraies » et a demandé « un jugement déclaratoire selon lequel les allégations d’inconduite sexuelle du défendeur contre lui sont fausses ».

Brooks a également intenté une action en dommages-intérêts en raison de « l’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de diffamation et d’invasion sous un faux jour de la vie privée ». Larry McCormack / tennessean.com / RÉSEAU USA TODAY

Cependant, il a déclaré qu’aucune somme d’argent ne réparerait les dommages déjà causés à sa réputation. George Walker IV / RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

Il a également confirmé que l’accusatrice avait travaillé pour lui pendant environ 15 ans en tant qu’entrepreneur indépendant avant de déménager dans le Mississippi en 2020.

Il a allégué qu’elle était tombée dans des difficultés financières et c’est à ce moment-là qu’elle a demandé une « aide financière ».

« Le demandeur s’est conformé par loyauté, par amitié et par désir d’améliorer l’état du défendeur », indique son dossier.

« Mais les demandes d’aide financière du défendeur n’ont fait qu’augmenter, le défendeur demandant finalement au plaignant un emploi salarié et des prestations médicales. »

La dernière plainte de Brooks au tribunal intervient après qu’il ait affirmé à Page Six la semaine dernière qu’il avait été « harcelé » par une ancienne employée pendant deux mois avant qu’elle n’engage une action en justice contre lui. Getty Images

Il a affirmé qu’elle avait tenté de lui extorquer « des millions ». Getty Images

Les avocats de l’accusateur, Douglas H. Wigdor, Jeanne M. Christensen et Hayley Baker, ont critiqué Brooks en réponse à son dernier dossier.

« Garth Brooks vient de révéler sa vraie personnalité. Par dépit et pour punir, il a publiquement nommé une victime de viol », ont-ils déclaré dans une déclaration à Page Six mardi soir.

« Sans aucune justification légale, Brooks l’a dénoncée parce qu’il pense que les lois ne s’appliquent pas à lui. Au nom de notre client, nous demanderons immédiatement des sanctions maximales à son encontre.

Page Six a contacté l’avocat et le représentant de Brooks pour obtenir des commentaires en réponse.

L’accusateur de Brooks l’a poursuivi en justice pour viol et harcèlement sexuel jeudi dernier. Larry McCormack / RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

Elle a allégué qu’il l’avait violée lors d’un voyage de travail en 2019. Getty Images pour DCP

Son dossier intervient après qu’il ait affirmé à Page Six via son représentant que pendant deux mois, il avait été « harcelé sans fin avec des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce que serait mon avenir si je n’écrivais pas un chèque de plusieurs millions de dollars. .»

« C’était comme si on me brandissait une arme chargée au visage », a-t-il déclaré dans le communiqué partagé la semaine dernière. « L’argent secret, peu importe le montant ou le montant, reste de l’argent secret. »

« Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre. »

Elle a également allégué que Brooks avait parlé de ses fantasmes sexuels et de son plan à trois avec sa femme, Trisha Yearwood. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

Brooks a nié les allégations. Yearwood, quant à lui, n’a pas commenté publiquement le procès. FilmMagic pour iHeartMedia

Dans le dossier de l’accusateur du 3 octobre, elle a affirmé que Brooks l’avait violée lors d’un voyage de travail à Los Angeles en 2019 et avait agi de manière inappropriée à plusieurs reprises.

Le dossier l’accusait d’avoir exposé ses organes génitaux à l’accusatrice – qui travaillait comme coiffeuse à l’époque – changeant régulièrement de vêtements devant elle, exprimant ses fantasmes sexuels avec elle et lui envoyant des SMS sexuellement explicites.

Elle l’a également accusé d’avoir fait des « remarques répétées » sur « un plan à trois » avec sa femme de longue date, Trisha Yearwood. Brooks a nié les allégations.

Yearwood, 60 ans, n’a pas commenté publiquement ces accusations. Son représentant n’a pas immédiatement répondu à la demande initiale de commentaires de Page Six.