Garth Brooks nomme son accusateur pour viol dans le procès du Mississippi

Garth Brooks a identifié la femme qui l’a accusé de viol la semaine dernière dans un procès civil à Los Angeles, alléguant dans un procès distinct que l’ancien employé l’avait fait « victime d’un shakedown » qui a terni son « image publique stellaire ».

La superstar de la musique country a continué de plaider son affaire distincte dans le Mississippi, où, selon lui, la femme et d’autres témoins résident et où elle aurait commis l’extorsion au cœur de son action en justice.

La superstar de la musique country a affirmé mardi qu’après que la femme avait menacé de « publier des mensonges à son sujet » et de le faire chanter pour qu’il lui verse des millions de dollars, il avait intenté une action en justice de manière anonyme le mois dernier dans l’État de Magnolia pour « préserver sa réputation, établir la vérité et mettez un terme à son projet. Il a affirmé que par respect pour sa famille et celle de la femme, il avait intitulé l’action devant le tribunal fédéral « John Doe contre Jane Roe ».

Mais tout cela était « sans objet », a-t-il affirmé dans de nouveaux documents judiciaires déposés mardi dans le Mississippi, lorsque la femme « a arraché la décision du tribunal » en faisant témoigner son avocat. CNN la semaine dernière au sujet des allégations alors que la requête de Brooks visant à procéder sous des pseudonymes était toujours en attente. Le partage de ces détails marque sa « décision unilatérale d’usurper » l’autorité du tribunal du Mississippi, a-t-il déclaré.

Ainsi, mardi, Brooks a également déposé une plainte modifiée auprès du tribunal de district américain du district sud du Mississippi, nommant la femme auparavant anonyme et l’accusant de « tentative d’extorsion en cours », de diffamation, d’invasion sous un faux jour de la vie privée et d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle. « par une conduite scandaleuse ».

Le Times ne nomme généralement pas les accusateurs dans les affaires d’agression sexuelle à moins qu’ils ne se manifestent publiquement. La femme, qui ne l’a pas encore fait, s’est identifiée dans une action civile déposée la semaine dernière devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles sous le nom de « Jane Roe », une coiffeuse et maquilleuse qui a travaillé pendant de nombreuses années pour Brooks et son épouse, la chanteuse Trisha Yearwood. . Roe a accusé Brooks de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel à Los Angeles en mai 2019 et de l’avoir soumise à « d’autres comportements sexuels épouvantables » et à du harcèlement alors qu’elle était son employée.

Dans sa plainte modifiée, Brooks a déclaré que la femme est maintenant une résidente du Mississippi et a travaillé pour lui en tant qu’entrepreneur indépendant pendant environ 15 ans. Le musicien a déclaré qu’il l’avait aidée financièrement par « loyauté, amitié et désir d’améliorer sa situation. [her] condition » lorsqu’elle a déménagé au Tennessee en mai 2020. Mais, a-t-il allégué, ses demandes d’aide financière ont augmenté et elle lui a demandé un emploi salarié et des prestations médicales.

« Quand [Brooks] a informé qu’il ne pouvait pas accepter les demandes de l’accusé… elle a répondu avec des allégations fausses et scandaleuses d’inconduite sexuelle qui, selon elle, s’est produite il y a des années », indique la plainte, qui a été examinée mercredi par le Times.

Le musicien de 62 ans – de son nom complet Troyal Garth Brooks – a également accusé les avocats de la femme d’avoir bafoué l’autorité d’un juge dans l’affaire connexe qu’il a déposée sous un pseudonyme devant le tribunal fédéral du Mississippi le mois dernier. Brooks – identifié dans ce procès comme étant John Doe et « une célébrité et une personnalité publique résidant dans le Tennessee » – a allégué que la femme l’avait approché en juillet avec des « allégations fabriquées » d’agression sexuelle et avait menacé de le poursuivre en justice à moins qu’il ne fasse « une somme de plusieurs millions ». -paiement en dollars. À l’époque, il avait demandé à un juge du Mississippi de préserver l’anonymat des deux hommes et de déclarer fausses les accusations de la femme.

Brooks demande maintenant un procès devant jury et un jugement déclaratoire contre la femme, des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, ainsi qu’une injonction interdisant à la femme de poursuivre « son comportement d’extorsion » et de « faire davantage connaître ses fausses allégations » contre Brooks.

L’équipe juridique de la femme a répondu au dernier dossier de Brooks dans une déclaration mercredi au Times.

« Garth Brooks vient de révéler sa vraie personnalité. Par dépit et pour punir, il a publiquement désigné une victime de viol. Sans aucune justification légale, Brooks l’a dénoncée parce qu’il pense que les lois ne s’appliquent pas à lui. Au nom de notre client, nous demanderons immédiatement des sanctions maximales à son encontre », ont déclaré les avocats Douglas H. Wigdor, Jeanne M. Christensen et Hayley Baker.

Les avocats ont déclaré au Times qu’ils « avaient l’intention de déposer une requête en sanctions pour revenir à Jane Roe » mercredi.

Dans la plainte déposée par la femme la semaine dernière, son équipe a allégué qu’en déposant une plainte préventive auprès d’un tribunal du Mississippi, Brooks « avait utilisé le fait que Mme Roe avait osé parler du mal qu’il lui avait fait subir comme une opportunité pour lui infliger encore plus de mal et de douleur ». .»

La semaine dernière, le chanteur de «Friends in Low Places» a nié avec véhémence les allégations formulées dans le procès de la femme, affirmant dans une déclaration au Times que pendant deux mois, il avait été «harcelé sans fin avec des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce que mon que serait l’avenir si je n’écrivais pas un chèque de plusieurs millions de dollars.

« L’argent secret, peu importe le montant ou le montant, reste de l’argent secret. Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre », a-t-il déclaré.

Le musicien a également déclaré la semaine dernière qu’il avait intenté une action en justice dans le Mississippi « pour dénoncer l’extorsion et la diffamation ».

Yearwood, mariée à Brooks depuis près de 19 ans, a fait lundi ses premières remarques publiques depuis que les allégations contre son mari ont été rendues publiques.

« Aimez-vous les uns les autres », a écrit la star de « Trisha’s Southern Kitchen » dans son premier message Instagram post depuis l’allégation de viol. Elle a inclus une photo d’elle et Brooks chantant un duo pendant sa résidence à Las Vegas, qu’il a reprise le jour même où la femme a déposé sa plainte à Los Angeles.