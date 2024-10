Garth Brooks nomme son accusateur de viol et dit qu’il est « victime d’un shakedown »

La superstar de la musique country Garth Brooks a nommé la femme qui, sous le nom de Jane Roe, l’a accusé de viol lors d’un procès la semaine dernière.

Dans une plainte modifiée déposée mardi devant un tribunal fédéral du Mississippi, les avocats de Brooks ont rendu public le nom de l’accusateur. Et dans un autre dossier, ils ont déclaré que Brooks « était victime d’un shakedown » et que la femme avait « bafoué » l’autorité d’un juge dans une affaire connexe.

Les avocats de la femme, Douglas Wigdor, Jeanne Christensen et Hayley Baker, ont déclaré dans un communiqué qu’ils « demanderaient immédiatement des sanctions maximales » contre Brooks.

« Garth Brooks vient de révéler sa vraie personnalité. Par dépit et pour punir, il a publiquement désigné une victime de viol », ont déclaré les avocats de la femme. « Sans aucune justification légale, Brooks l’a dénoncée parce qu’il pense que les lois ne s’appliquent pas à lui. » (NBC News n’identifie pas les victimes présumées de viol contre leur gré.)

Les avocats de Brooks semblaient justifier le nom de son accusatrice en citant l’un de ses documents de la semaine dernière disant qu’elle était prête à continuer en utilisant son nom si le tribunal estimait que cela était nécessaire pour rejeter sa requête pour rester anonyme. Le dossier de la femme indiquait que « bien que Mme Roe estime qu’elle devrait être autorisée à rester anonyme… si le tribunal détermine que le statut de son nom a un impact significatif sur la question de savoir si le demandeur peut procéder en tant que « biche », Mme Roe est prête à le faire. continuez et utilisez son propre nom dans cette action.

Mois dernier, un John Doe a poursuivi une Jane Roe devant un tribunal fédéral du Mississippi. Le plaignant, identifié uniquement comme « une célébrité et une personnalité publique résidant dans le Tennessee », a déclaré qu’en juillet, un avocat de la femme, qui, selon le procès, réside dans le Mississippi, avait envoyé une demande à l’homme (identifié plus tard comme Brooks). lettre contenant ce qu’il a décrit comme de fausses allégations d’inconduite sexuelle et d’agression sexuelle et qu’elle avait menacé de le poursuivre en justice s’il ne lui payait pas des millions de dollars. L’homme a demandé au tribunal de préserver l’anonymat des parties en leur permettant d’utiliser des pseudonymes.

En réponse, les avocats de la femme ont écrit dans un dossier distinct la semaine dernière qu’ils avaient l’intention de poursuivre l’homme en justice en Californie, déclarant : « Mme. Roe demande respectueusement qu’elle puisse engager son action en Californie comme elle avait l’intention de le faire et utiliser le nom de M. Doe, en l’absence d’objection de cette honorable Cour.

Deux jours plus tard, la femme a intenté une action en justice devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Elle n’a pas utilisé son nom, mais elle a nommé Brooks. La femme s’est décrite comme une coiffeuse et maquilleuse qui a travaillé avec l’épouse de Brooks, la chanteuse country Trisha Yearwood, à partir de 1999 et a commencé à travailler pour Brooks en 2017. Le procès de la femme alléguait que Brooks l’avait violée dans une chambre d’hôtel à Los Angeles en 2019 et qu’il lui a exposé ses parties génitales à de nombreuses reprises, lui a parlé de fantasmes sexuels et lui a envoyé des SMS sexuellement explicites.

Dans son dossier initial dans le Mississippi, avant que son nom ne soit divulgué, Brooks a déclaré qu’il devrait pouvoir poursuivre son procès de manière anonyme pour « éviter de nuire inutilement » à la réputation de son accusatrice et parce que ses allégations pourraient causer « des dommages substantiels et irréparables » à son « bien ». -a acquis une réputation de personne décente et attentionnée.

Après que la femme l’ait nommé dans son procès la semaine dernière, Brooks a déclaré, en partie : « L’argent secret, peu importe combien ou peu, reste de l’argent secret. Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre.

« Je fais confiance au système, je n’ai pas peur de la vérité et je ne suis pas l’homme qu’ils m’ont décrit », a-t-il ajouté.

Dans son dernier dossier, Brooks demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs et un procès devant jury, ainsi qu’une injonction interdisant à la femme « de poursuivre son comportement d’extorsion et de divulguer davantage ses fausses allégations » contre lui.