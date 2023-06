Garth Brooks double après le contrecoup de Bud Light: «J’aime la diversité» – National

Garth Brooks ne recule pas face à la réaction anti-trans – en fait, il repousse.

La superstar de la musique country a provoqué une tempête de feu la semaine dernière lorsqu’il a annoncé que son nouveau bar à Nashville, dans le Tennessee, servirait « toutes les marques de bière », faisant référence à la saga du mois dernier qui a vu Bud Light faire face à des réactions négatives et au vitriol de la part de critiques conservateurs aux États-Unis pour son partenariat avec l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney pour une publicité Instagram.

Brooks a d’abord clairement indiqué qu’il ne soutenait pas les boycotts transphobes de la marque de bière Anheuser-Busch la semaine dernière lors d’une conversation avec Billboard.

« Je veux que ce soit un endroit où vous vous sentez en sécurité. Je veux que ce soit un endroit où vous avez l’impression qu’il y a des manières et des gens qui se ressemblent », a déclaré Brooks au point de vente.

« Et oui, nous allons servir toutes les marques de bière. Nous le sommes tout simplement.

Il a également eu des mots forts pour quiconque s’oppose aux bières pression du Friends In Low Places Bar & Honky Tonk.

L’interview de Billboard a suscité des réactions négatives de la part de certains fans de Brooks, qui ont menacé de brûler sa musique et sa marchandiseet le représentant conservateur de Floride Matt Gaetz cria l’étoile sur Twitter.

Mardi, la légende du pays a doublé sa position pro-LGBTQ lors de son livestream Inside Studio G, reconnaissant que les remarques de la semaine dernière avaient causé « pas mal de remous ».

« Tout le monde a son opinion. Mais l’inclusivité sera toujours moi », a déclaré Brooks. « Je pense que la diversité est la réponse aux problèmes qui sont ici et la réponse aux problèmes qui arrivent. Alors j’aime la diversité. Tout compris, donc tout le monde est le bienvenu. Je comprends que ce ne sont peut-être pas les opinions des autres, mais ça va, mec.

Il a souligné que malgré les récents boycotts, Bud Light est toujours l’une des bières les plus populaires d’Amérique et que pour cette seule raison, elle sera au menu.

« Alors, voici le marché, mec, si tu veux venir à Friends in Low Places, viens. Mais viens avec amour, viens avec tolérance, patience. Venez avec un esprit ouvert, et c’est cool », a déclaré Brooks.

« Et si vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent tout simplement pas faire cela, je comprends », a-t-il déclaré. « Si jamais vous faites partie de ces personnes qui veulent essayer, venez. »

Le 1er avril, Mulvaney s’est associée à Bud Light dans le cadre d’un concours March Madness sur son compte Instagram. L’accord, qui a vu le visage de Mulvaney imprimé sur une seule canette bleue signature, a déclenché de nombreux appels à l’opposition LGBTQ2 pour détruire leurs stocks de bière et potentiellement boycotter entièrement la marque.

Le musicien Kid Rock était parmi les plus notables à critiquer Bud Light pour le partenariat. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Kid Rock, de son vrai nom Robert James Ritchie, a tiré à plusieurs reprises avec un fusil d’assaut sur trois cas de Bud Light. Alors que la bière saignait des boîtes bleues à balles, il a éteint l’appareil photo et a dit: «F— Bud Light et f— Anheuser-Busch. Passez une excellente journée.

Anheuser-Busch, la société qui fabrique Bud Light, a publié une déclaration alors que les ventes commençaient à baisser au milieu des appels au boycott.

«Nous n’avons jamais eu l’intention de faire partie d’une discussion qui divise les gens. Notre métier est de rassembler les gens autour d’une bière », a écrit Brendan Whitworth, PDG de Bud Light et propriétaire d’Anheuser-Busch.

La controverse entourant Bud Light, Mulvaney et Brooks survient à un moment où les droits des personnes transgenres aux États-Unis sont remis en question. Les législateurs républicains de tout le pays ont déposé une législation visant à restreindre les soins de santé affirmant le genre pour les personnes trans, entre autres. Selon l’American Civil Liberties Union, il y a actuellement 491 projets de loi anti-LGBTQ proposés aux États-Unis.

« Bien que tous ces projets de loi ne deviendront pas loi, ils causent tous du tort aux personnes LGBTQ », a écrit l’organisation.

– avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News