Garth Brooks donne une introduction sincère à Grand Ole Opry à Mitch Rossell pour ses débuts sur le site

Le chanteur/compositeur country Mitch Rossell a fait ses débuts au Grand Ole Opry le week-end dernier et a été surpris par Garth Brooks, qui l’a présenté à la foule d’Opry.

Rossell et Brooks ont travaillé ensemble dans le passé en tournée et sur plusieurs chansons, y compris sur la chanson de Brooks “Ask Me How I Know”, une chanson écrite par Rossell.

L’introduction sincère de Brooks à Grand Ole Opry pour Rossell a été filmée.

“Les gens, vous devez comprendre où vous en êtes”, peut-on entendre Brooks dire dans le clip pendant que Rossell attendait dans les coulisses. “Vous êtes à l’Opry, où les rêves de tous les chanteurs country deviennent réalité. C’est le summum pour faire partie de cette famille”, a poursuivi le chanteur.

“Ce soir, je vais faire quelque chose que je n’ai jamais fait. Je vais présenter un gars pour la première fois sur cette scène. Essayez de comprendre qu’à Nashville, les gens, c’est normal que le gars qui attend votre table joue mieux de la guitare que vous, chante mieux que vous, écrit mieux que vous”, a déclaré Brooks. “Il y a un niveau auquel, une fois que vous avez atteint, personne n’est meilleur que n’importe qui d’autre. Ce que je dis, c’est que ce chat est à ce niveau. Il y a peut-être quelqu’un qui est aussi bon qu’un auteur-compositeur, mais il n’est pas meilleur. Il y a peut-être quelqu’un qui est aussi bon chanteur, mais il n’est pas meilleur.”

Brooks a terminé son introduction en mentionnant le personnage de Rossell.

“Ce gars est aussi l’un des plus grands hommes que j’aie jamais côtoyés dans ma vie”, a poursuivi Brooks. “Super père. Super mari. Il a la tête bien droite. Mais la chose préférée à propos de ce gars que vous allez adorer, et que j’aime – vous comprendrez immédiatement à quel point ce gars aime la musique country. Ce gars est un rêve . C’est un honneur pour moi de vous présenter un grand talent et un ami encore plus grand. Veuillez accueillir Mitch Rossell.”

Rossell a partagé une étreinte avec Brooks alors qu’il le rejoignait sur scène.

Rossell a sorti son dernier single, “Son” cette année. Certaines de ses autres chansons populaires sont “Then Again”, “Ran into You” et “All I Need to See”.