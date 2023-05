Garth Brooks dit qu’il s’est douché avec Steven Tyler au concert de Billy Joel Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Broadimage/Michal Augustini/Shutterstock

Garth Brooks une fois fait mousser sous la douche avec le leader d’Aerosmith Steven Tyler. La superstar country, 61 ans, a déclaré sur Le spectacle de Kelly Clarkson le jeudi 18 mai, que le moment étrange entre un triumvirat d’icônes de l’enregistrement s’est produit à un Billy Joel concert. Quand l’hôte Kelly Clarkson a commencé à se remémorer sa préoccupation de jeunesse avec Steven lors d’une série de Rock Star Roulette, Garth est intervenu. « Je pensais que j’allais épouser Steven Tyler », a-t-elle dit en partie. « J’ai pris une douche avec lui », a simplement offert Garth.

« Tu as dit que j’avais pris une douche avec lui ? » Kelly rit incrédule. Garth a ensuite expliqué que tout s’était effondré en 2008 alors que les deux artistes jouaient avec Billy au Shea Stadium de New York avant qu’il ne soit démoli. L’événement massif a été appelé Dernier match au Shea Stadium et artistes invités dans la programmation inclus John Mayer, Tony Bennett, et plus. « Je vais là-bas, et je suis en retard de toute façon, et ils n’ont que les douches de baseball », a-t-il déclaré. «Et je suis là-dedans en train de me doucher et de me préparer pour le spectacle. Et j’avais du savon dans les yeux et je regarde autour de moi, et il y a Steven Tyler, et il se douche aussi.

Garth a ensuite reconstitué leur rencontre maladroite. « ‘Hey, comment ça va?' » alors que le public éclatait de rire. « Et donc c’était juste – combien de personnes peuvent dire ça? » Kelly a été rapide comme l’éclair. « Eh bien, qui sait ? » a-t-elle ironiquement plaisanté. « Il est rock and roll, je ne sais pas ! Tu n’es peut-être pas si spécial, Garth.

Garth est sur le point de commencer une résidence historique à Las Vegas au Caesar’s Palace, Garth Brooks plus un, le 18 mai — et il prévoit de le faire durer. « Je prévois de rester ici jusqu’à ce qu’ils me mettent à la porte, alors nous verrons combien de temps cela prendra », a-t-il déclaré. Bonjour Amérique lors d’une visite des coulisses jeudi. « J’espère qu’ils obtiendront quelque chose ici qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs », a-t-il expliqué. « Je pense que c’est un laboratoire, parce que c’est une politique sans téléphone ni vidéo, ce qui me fait dire: » Voici une chanson sur laquelle je travaillais aujourd’hui. « »

