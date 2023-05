Garth Brooks dirige Dolly Parton et Ed Sheeran alors que les stars hollywoodiennes évitent la technologie

Tout le monde semble collé à son téléphone ces jours-ci, y compris certaines célébrités. Mais il y en a qui prennent position contre la technologie, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou parfois les deux.

Garth Brooks a récemment fait la une des journaux avec une politique « pas de téléphone » pour sa résidence à Las Vegas, qui débutera le 18 mai.

Selon le site Web de Ticketmaster, la résidence Garth Brooks / Plus One au Caesars Palace demandera aux fans de scanner leur billet, puis de placer leur téléphone dans un étui Yondr, à déverrouiller à la fin du spectacle.

« Les invités conservent leur téléphone à tout moment et peuvent accéder à leur téléphone tout au long du spectacle dans les zones d’utilisation du téléphone désignées sur le site », poursuit le site. « Tous les téléphones seront verrouillés à nouveau dans les boîtiers Yondr avant de retourner dans l’espace de performance. »

« Toute personne surprise en train d’utiliser un téléphone portable pendant le spectacle sera expulsée de la salle », note la description de l’événement.

Les fans peuvent toujours accéder aux photos via un code QR qui sera lié à des images professionnelles de la performance.

Lorsque Brooks a annoncé la résidence l’automne dernier, il a promis qu’il n’y aurait pas deux spectacles identiques.

« N’importe quelle nuit donnée peut avoir n’importe quelle variation donnée d’une chanson donnée », a déclaré Brooks dans un communiqué de presse à l’époque.

GARTH BROOKS SUR LA PERFORMANCE DANS LES BARRES AU LIEU DES STADES AU MILIEU DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS : « LES BARRES DE PLONGÉE SONT VACCINÉS »

Brooks n’est pas le seul à s’éloigner de la technologie, car d’autres stars ont révélé leur désintérêt, leur aversion ou leur dégoût général d’être disponibles 24h/24 et 7j/7.

Dolly Parton

La superstar country Dolly Parton préfère être jointe par fax, selon sa filleule, Miley Cyrus.

Cyrus est apparu dans « Late Night with Seth Meyers » l’année dernière, parlant de la publicité du Super Bowl qu’ils ont faite ensemble pour l’opérateur de téléphonie mobile T-Mobile avec le slogan « Do It For the Phones ».

« Ce qui était incroyable parce qu’elle le faisait pour les téléphones, mais chaque fois que je coordonne et communique avec Dolly, c’est toujours par fax », a déclaré l’interprète de « Flowers ».

Meyers et Cyrus ont plaisanté sur le fait que l’annonce était une fausse publicité, et Cyrus a précisé : « Nous utilisons le téléphone, mais elle fait un fax, puis quelqu’un scanne le fax, puis ils l’ont mis dans un message texte, puis cela m’est envoyé. . »

Malgré le système alambiqué, Cyrus a apprécié les « lettres » qu’elle reçoit, notant que ce n’est « pas désinvolte, vous savez, qu’elle a pris le temps de sortir, je suppose, sa machine à écrire », a-t-elle plaisanté.

« Elle a un téléphone, elle ne l’utilise tout simplement pas, je pense. Je pense que quelqu’un l’utilise pour elle », a-t-elle ajouté.

MILEY CYRUS DIT DOLLY PARTON » A TENDU SES PERLES » QUAND ELLE A SUGGÉRÉ CELA

Ed Sheeran

Ed Sheeran a décidé de passer à la basse technologie avec son téléphone personnel pour éviter d’en faire trop sur les réseaux sociaux.

En fait, en 2015, il a annoncé qu’il faisait une pause dans des applications comme Twitter et Instagram (bien qu’il soit depuis revenu sur Instagram), affirmant qu’il avait l’impression de « voir le monde à travers un écran et non mes yeux ».

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Plus tard, en 2017, Sheeran a déclaré à « BBC Radio 1 Breakfast » qu’il était passé à un non-smartphone, surprenant son amie, la chanteuse Adele, dans le processus.

« J’ai une personnalité addictive, vous pouvez le voir sur les tatouages. Donc, ma résolution du Nouvel An était de quitter les réseaux sociaux », a-t-il déclaré au point de vente.

« J’ai un de ces petits téléphones de trafiquants de drogue – des brûleurs introuvables », a-t-il poursuivi. « J’ai dit [Adele] J’ai eu un téléphone à clapet, et elle pensait que je lui enlevais le micro. »

LE CHANTEUR ED SHEERAN QUITTE TWITTER SUR LES COMMENTAIRES « MOYENS » DES TROLLS INTERNET

Et l’année dernière, Sheeran a révélé qu’il ne portait pas du tout de téléphone.

Il a déclaré au podcast « The Collector’s Edition », « Je n’ai pas eu de téléphone depuis 2015. Je viens de passer tout mon temps dans un endroit très bas. Je m’en suis débarrassé, et c’était comme si un voile venait d’être levé. »

Pour rester en communication, il vérifiera sa messagerie.

« Tous les quelques jours, je m’assois, j’ouvre mon ordinateur portable et je réponds à 10 e-mails à la fois », a-t-il expliqué.

« Et je les enverrai, et je fermerai mon ordinateur portable. Et puis je reprendrai ma vie, et je ne me sens pas submergé par ça. »

« La meilleure chose à ce sujet est, à part la santé mentale et le fait de se sentir mieux à propos de tout, que les moments que j’ai avec les gens que j’aime en personne sont ininterrompus. »

ED SHEERAN ET LE PRINCE HARRY PROMOUVOIR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ MENTALE AVEC UNE VIDÉO COMÉDIQUE

Hugh Grant

La star de « Love, Actually », Hugh Grant, pense que les téléphones portables ont eu un impact négatif sur le plateau, mais pour une raison plutôt effrontée.

Plus tôt cette année dans « The Late Show with Stephen Colbert », l’acteur a noté que « les films sont tellement bizarres maintenant » à cause de la prévalence des téléphones portables sur le plateau.

« Vous savez, à l’époque … à la fin de la deuxième semaine, vous vous saouliez tous le soir, vous dîniez et tombiez amoureux l’un de l’autre et tout ça », a-t-il déclaré.

« Et tout cela s’est arrêté à cause des téléphones. … Tout le monde rentre chez lui et regarde Twitter », a déclaré Grant. « C’est tellement triste. »

Colbert a ensuite demandé à Grant s’il croyait que le nombre d’affaires augmenterait sur les plateaux de cinéma s’il n’y avait pas de téléphones.

« Oui, je pense que oui », a-t-il répondu, ajoutant: « Vous savez [Quentin] Tarantino interdit les téléphones de son poste. Très bien aussi. »

« Et puis les gens là-bas se baisent tous. Alors, on me dit », a-t-il conclu en plaisantant.

Grant n’a pas précisé s’il portait un téléphone, bien qu’il ne maintienne pas de présence sur les réseaux sociaux.

HUGH GRANT CRITIQUE POUR UNE INTERVIEW « RUDE » SUR LE TAPIS ROUGE DES OSCARS

Justin Bieber

Justin Bieber a fait ses débuts en tant que star virale sur YouTube, mais ces jours-ci, il évite la plupart des médias sociaux et des distractions téléphoniques.

En 2021, il a déclaré à Billboard qu’il n’avait pas de téléphone portable et qu’il utilisait un iPad pour communiquer avec son équipe de direction après avoir cessé de travailler à 18 heures pour passer du temps avec sa femme, Hailey Bieber.

« J’ai définitivement appris à avoir des limites, et je n’ai tout simplement pas l’impression de devoir quoi que ce soit à personne », a déclaré Bieber au point de vente. « Cela m’a aidé à être capable de dire non et d’être ferme et de savoir que mon cœur [wants] pour aider les gens mais [that] Je ne peux pas tout faire. J’en ai envie parfois, mais ce n’est tout simplement pas durable. »

Bieber continue de publier sur les réseaux sociaux, moins sur Twitter que sur Instagram.

Plus tôt cette année, Bieber s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager son diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt avec les fans, expliquant pourquoi il a dû annuler les dates de tournée pour le reste de l’année jusqu’en 2024.

Le 10 juin 2022, Bieber a mis en ligne une vidéo montrant un côté de son visage paralysé.

Il a montré aux fans qu’il ne pouvait pas cligner de l’œil droit, bouger sa narine droite ou sourire avec le côté droit de sa bouche.

« Pour ceux qui sont frustrés par mes annulations des prochains spectacles, je ne suis juste physiquement, évidemment, pas capable de les faire », a-t-il déclaré. « C’est assez grave comme vous pouvez le voir. J’aimerais que ce ne soit pas le cas, mais évidemment mon corps me dit que je dois ralentir. »

« J’espère que vous comprenez. Je vais juste utiliser ce temps pour me reposer et me détendre et revenir à 100% afin que je puisse faire ce pour quoi je suis né. »

LES MUSICIENS MORGAN WALLEN, JUSTIN BIEBER ET CELINE DION PARMI LES STARS ANNULENT DES TOURNÉES POUR DES LUTTES DE SANTÉ

Monsieur Elton John

Sir Elton John a déclaré que sa vie était meilleure sans un téléphone portable attaché à sa main.

En 2013, dans « Jimmy Kimmel Live », le musicien légendaire a déclaré : « Ma vie est fabuleuse. Je n’ai pas de gens qui m’appellent deux fois par minute. »

L’interprète de « Crocodile Rock » n’a peut-être pas de téléphone, mais il a admis qu’une personne de son entourage en avait.

« Je ne pouvais pas supporter d’avoir un téléphone », a déclaré John. « Et j’ai juste un iPad pour les enfants et je les skype quand je ne suis pas avec eux. »

John a deux enfants avec son mari David Furnish, Zachary Jackson Levon Furnish-John et Elijah Joseph Daniel Furnish-John, tous deux nés de la même mère porteuse.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Chris Pin

Chris Pine peut jouer dans la série de films futuristes « Star Trek », mais l’acteur a admis qu’il n’était pas dans tout ce qui est high-tech.

Sur le podcast « Happy, Sad, Confused » en 20222, Pine a admis qu’il avait un téléphone à clapet pendant trois ans, mais a cédé et a décidé de mettre à niveau.

« Je me suis senti martelé par la difficulté d’être analogique… c’était très difficile », il a dit.

Mais malheureusement, il a trouvé le smartphone incroyablement addictif.

« C’est vraiment mauvais », a-t-il dit, révélant qu’il lisait près de 15 livres par mois.

« Et puis cela s’est manifesté », a-t-il poursuivi. « Je peux tout vous dire sur Pete Davidson et Kim Kardashian, mais pas une putain de chose sur la littérature », a-t-il déclaré.

La star de « Don’t Worry Darling » a également noté qu’il voulait revenir à son ancien téléphone.

« Je ne sais pas si je peux le supporter. Je ne sais pas si mon âme peut le supporter », a-t-il déclaré.

‘NE VOUS INQUIETEZ PAS DARLING’ STAR HARRY STYLES ‘N’A PAS’ CRACHÉ SUR CHRIS PINE: ‘SPÉCULATION FOLLE’, DIT REP

Dierks Bentley

Dierks Bentley avait un objectif en tête lorsqu’il achetait un nouveau téléphone en 2020.

Il a dit à People qu’il était entré dans le magasin et avait dit au vendeur qu’il voulait « » Le téléphone le moins cher et le moins technologique que vous ayez « . Je pense qu’il a été déçu. »

« Tout le monde cherchait le nouvel iPhone 6, mais j’ai un téléphone à clapet. Il a un appareil photo à cause des enfants, mais c’est assez basique. Celui-ci coûtait environ 99 cents. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star de la country était heureuse de garder la vieille école, expliquant que la connectivité constante lui arrivait.

« J’essaie d’appeler plus et d’envoyer moins de SMS », a-t-il déclaré. « Je ne veux plus vérifier mon téléphone 5 000 fois par jour. Ça m’énervait. Je ramène le vieux. »