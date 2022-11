Garth Brooks annonce une nouvelle résidence à Las Vegas, “Garth Brooks/PLUS One”

Garth Brooks a annoncé une nouvelle résidence à Las Vegas qui devrait débuter en 2023 au Caesars Palace.

La résidence de 27 dates, intitulée “Garth Brooks/Plus One”, aura lieu dans le lieu emblématique de l’hôtel, The Colosseum, et est promue par Live Nation/Caesars Entertainment.

“Vegas est l’endroit où tout se passe, et le Colisée du Caesars est le cœur de Vegas”, a déclaré Brooks dans un communiqué. “La combinaison parfaite pour présenter un spectacle qui va non seulement repousser les limites, mais aussi le déchiqueter.”

“Le fait que Garth Brooks, l’un des plus grands de tous les temps, apporte son immense talent et un spectacle entièrement nouveau au Colosseum ne fait qu’ajouter à l’héritage remarquable du Caesars Palace”, a déclaré Anthony Carano, président et chef de l’exploitation de Caesars Entertainment, dans la déclaration. “Nous sommes convaincus que Garth Brooks/Plus ONE sera une expérience de divertissement en direct inoubliable pour nos invités, et nous sommes honorés qu’il ait été choisi pour rejoindre la famille Caesars Entertainment.”

TRISHA YEARWOOD DIT QUE LE MARI GARTH BROOKS ÉTAIT À SES CÔTÉS PENDANT LA BATAILLE DE CORONAVIRUS

La résidence à venir promet qu’il n’y a pas deux spectacles identiques, selon le communiqué de presse. Différents membres du groupe et des invités spéciaux occasionnels sont prévus pour couvrir les nombreuses dates de résidence.

“Pour n’importe quelle chanson, les 10 membres du groupe joueront et chanteront, puis aucun d’entre eux ne le sera”, a déclaré Brooks. Panneau d’affichage. “Puis peut-être les percussions et les chœurs pour ‘The River’. Ou [I’m] parler de George Strait et ‘Amarillo by Morning’ et tout d’un coup [Jimmy] Mattingly se présente avec le violon et c’est juste [me] et lui. N’importe quelle nuit donnée peut avoir n’importe quelle variation donnée d’une chanson donnée. Le PLUS One est aussi le fan, car c’est en tête-à-tête avec eux.”

La résidence à venir est la deuxième de Brooks. La résidence de cinq ans du chanteur country au Wynn’s Encore Theatre s’est terminée en 2014.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En 2019, il s’est lancé dans une tournée des stades de trois ans, attirant près de 3 millions de personnes.

“Encore à ce jour, je suis étonné d’avoir eu une seconde moitié de carrière”, a déclaré Brooks au point de vente. “Je ne sais toujours pas comment nous avons fait, il y a eu une série de 15 spectacles en 12 jours. Entre la pandémie et tout ce poids, je suis stupéfait que personne ne soit mort. “Nous nous sommes sentis très chanceux de passer à travers le visite du stade.”

Brooks a également expliqué à quel point il avait hâte de retourner dans un cadre de résidence.

“Ce que j’aime dans les résidences, c’est que vous pouvez voir chaque individu et voir ce qui se passe avec lui”, a-t-il déclaré au point de vente. “Enfermez-les parce qu’ils vous guideront à travers une chanson. Si vous êtes assis là à vous dire : ‘Pourquoi est-ce que je m’égare tellement dans ma tête en ce moment ?’ Boom ! Vous constaterez que cette personne est sa chanson préférée. Et puis cela devient votre chanson préférée à chanter sur le moment. C’est ce que j’aime vraiment. C’est quelque chose que j’ai eu la chance de pouvoir faire auparavant, donc c’est comme le deuxième tour. Et cette fois, je vais être comme un gars à un buffet avec deux fourchettes et si vous êtes dans cette foule, je vais vous manger vivant.