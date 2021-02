Garth Brooks annonce qu’il est négatif pour Covid-19 alors que son épouse Trisha Yearwood est testée positive

Brooks a annoncé mercredi que le couple avait été mis en quarantaine ensemble à la maison dans le Tennessee après qu’un membre de leur équipe ait été testé positif au virus.

« La reine et moi avons maintenant testé deux fois », a déclaré Brooks. « Officiellement, on lui a diagnostiqué » en train de sortir du tunnel « maintenant, ce pour quoi je suis extrêmement reconnaissant. Quiconque me connaît sait que mon monde commence et se termine avec Miss Yearwood, alors elle et moi allons traverser ça ensemble . «

Brooks avait de grands espoirs que Yearwood récupérerait, l’appelant « une combattante » et disant « qu’elle a tout fait correctement, donc je sais que nous sortirons de l’autre côté de cette chose ensemble. »

Brooks, qui s’est produit lors de l’inauguration du président Joe Biden le mois dernier, a ajouté que Yearwood était sous les meilleurs soins près de chez eux.