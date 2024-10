Garth Brooks affirme que les accusations de viol font partie d’une tentative de chantage

Moins d’une semaine après que Garth Brooks ait été accusé de viol en Californie, le chanteur country était de retour aujourd’hui devant un tribunal fédéral du Mississippi pour mettre un terme à ses propres tentatives visant à garder les vrais noms dans cette affaire hors de la vue du public.

Après avoir été révélé dans le dossier extrêmement graphique du 3 octobre devant la Cour supérieure de Los Angeles par une « Jane Roe », Brooks, dans une plainte modifiée, a publié mardi l’identité des anciens maquilleurs et stylistes à lui-même et à son épouse et compatriote icône de la musique country Trisha Yearwood. .

Alors qu’on parlait de la menace de son « image publique stellaire et de son travail philanthropique désintéressé », Brooks a décrit aujourd’hui avoir été « victime d’un shakedown » et d’un « chantage » de la part de Jane Roe pour l’amener à payer « des millions de dollars » à son.

Niant tout, comme il l’a fait la semaine dernière, Brooks attribue le « stratagème malveillant » à la colère de Roe d’avoir vu « sa demande d’emploi salarié et de prestations médicales » rejetée. À cela, en voulant maintenant que sa propre requête soit rejetée, Brooks a également déclaré mardi que sa requête de la mi-septembre pour un « traitement par pseudonyme pour les deux parties » était devenue lettre morte grâce au propre avocat de Jane Roe.

« Plutôt que de permettre à cette Cour d’examiner et de statuer sur la demande du demandeur, Roe a arraché la décision de la Cour », ont déclaré aujourd’hui Brooks et son équipe juridique dans leur réponse de 7 pages à la réponse du défendeur. « Alors que la requête du plaignant visant à procéder sous un pseudonyme était en attente, et avant même qu’elle ne soit pleinement informée, l’avocat de Roe, Douglas Wigdor, a révélé à CNN que le plaignant était le musicien et humanitaire de renommée mondiale Garth Brooks », la réponse aux allégations de la côte ouest de viols « douloureux et traumatisants », coups et blessures et autres agressions de 2019. « CNN a publié un article sur le différend avant même que le procès californien de Roe ne soit enregistré et disponible sur un rôle public. La publication de CNN a également cité l’avocat de Roe faisant des déclarations moqueuses à propos de ce procès.

Presque identique au premier dépôt fédéral de Brooks il y a environ un mois, le SAC déposé aujourd’hui ne diffère de celui qui l’a précédé qu’avec ses deux mentions du vrai nom de Jane Roe et du chanteur lui-même, qui s’appelait auparavant « John Doe ».

Dans le dossier du procès devant jury du 8 octobre dans le Mississippi, comme dans celui du 13 septembre, Brooks, basé au Tennessee, souhaite un « jugement déclaratoire selon lequel les allégations d’inconduite sexuelle de l’accusé contre lui sont fausses », ainsi qu’une série de dommages et intérêts non précisés dépassant 75 000 $. Le dépôt de six réclamations du LASC sur la côte ouest de Jane Roe demande également une série de dommages-intérêts non spécifiés.

Deadline ne publiera pas le vrai nom de l’accusateur de viol de Brooks pour le moment.

Cependant, avec la révélation par Brooks du vrai nom de Jane Roe, ses avocats pourraient désormais en demander davantage aux tribunaux de l’État du Sud, au moins indirectement.

« Garth Brooks vient de révéler sa vraie personnalité », se sont exclamés Doug Wigdor, Jeanne M. Christensen et Hayley Baker dans une déclaration fournie à Deadline ce soir. « Par dépit et pour punir, il a publiquement désigné une victime de viol. Sans aucune justification légale, Brooks l’a dénoncée parce qu’il pense que les lois ne s’appliquent pas à lui. Au nom de notre client, nous demanderons immédiatement des sanctions maximales à son encontre.

A lire immédiatement comme le 9 octobre, me dit une source bien placée.

Parlant peut-être de la nouvelle stratégie plus publique que Brooks poursuit actuellement, le chanteur a ajouté Daniel Petrocelli, l’un des avocats préférés des entreprises hollywoodiennes, à son équipe le 4 octobre. Rejoint par Megan Smith et Eric Amdursky de O’Melveny & Myers’s California bureaux, Petrocelli et ses collègues du cabinet travailleront désormais aux côtés de l’équipe juridique initiale dirigée par Brook’s R. David Kaufman, composée de Brunini, Grantham, Grower & Hewes, PLLC de Jackson, Mississippi.

Le 7 octobre, Brooks s’est brièvement adressé à « l’éléphant dans la pièce » lors de son À l’intérieur du Studio G sur Facebook Live. « Cette chose est en marche, ça va arriver », a déclaré le chanteur à propos des allégations et de la bataille judiciaire. « Les gens me disent que cela pourrait prendre jusqu’à deux ans », a ajouté Brooks. « Donc, ma suggestion est que nous prenions tous une profonde respiration, que nous nous installions un peu, que nous nous tenions la main et que nous partions en voyage ensemble, car c’est quelque chose dont nous ne pouvons pas parler. C’est tout ce que nous pouvons en dire.