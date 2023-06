Garth Brooks parle de son mariage et a avoué qu’il n’était pas le meilleur mari.

Lors d’une récente interview, Brooks a réfléchi à sa relation avec sa famille et a déclaré qu’il savait qu’il devait apporter des changements.

« J’étais nul à être un mari, j’étais horrible à ça. J’étais horrible à être un père. Je devais me ressaisir », a déclaré Brooks à Billboard.

Alors qu’il était sous les projecteurs depuis des années, l’homme de 61 ans a admis qu’il ne faisait pas les gros titres positifs au début de sa carrière, affirmant qu’il aurait eu du mal à être sous les yeux du public si les médias sociaux avaient existé à l’époque.

« J’étais en première page du USA Today pour être un mauvais mari et un mauvais homme », se souvient Brooks. « Je n’aurais jamais survécu à ça s’il y avait eu les réseaux sociaux, jamais. »

Après avoir été mariée pendant près de deux décennies à Trisha Yearwood, 58 ans, la star de la country a partagé le secret de leur relation durable.

« … Je vais te dire ceci, la personne avec qui tu es [does make] une énorme différence dans votre vie », a-t-il fait remarquer.

Les superstars de la musique country sont mariées depuis 2005, et Yearwood est une « maman bonus » pour les trois enfants de Brooks : Taylor, August et Allie issus de son mariage avec Sandy Mahl.

Yearwood a révélé que Brooks « flirtait assez fort » avec elle par SMS avant de marcher sur le tapis rouge à la Prix ​​ACM en mai.

L’interprète de « She’s in Love With the Boy » a ajouté que leur relation est « toujours un premier rendez-vous, vous savez ? C’est vraiment le cas ».

Brooks a félicité sa femme lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que leur relation avait duré si longtemps. « Allez, vous voyez pourquoi je suis amoureux d’elle », a-t-il dit à E! Nouvelles à l’époque.

Alors que la musique et les médias évoluent au fil des ans, Brooks a déclaré à Billboard qu’il n’arrêterait pas d’écouter un artiste country simplement à cause de la culture d’annulation.

« Juste parce que … tout d’un coup, The Chicks a été annulé, ne commettez pas l’erreur de penser que leur musique n’était pas bonne. Leur musique était fantastique », a-t-il expliqué.

« Mon truc, c’est que je veux entendre les nouveautés de Luke Combs, suivies de la nouvelle chanson de The Chicks, suivies de Lainey Wilson. »

Le chanteur de « Friends in Low Places » a lancé sa résidence à Las Vegas le mois dernier. Brooks a également laissé entendre qu’il pourrait travailler sur un nouveau morceau avec Chris Gaines.

Les fans peuvent également s’attendre à un album en duo avec Brooks et Yearwood.

En plus de sa carrière musicale, Brooks se lance dans une entreprise commerciale en travaillant sur un nouveau bar de Nashville.

Le Friends In Low Places Bar & Honky Tonk est actuellement en construction.