Garth Brooks accusé de viol dans le cadre d’un procès intenté par un coiffeur et maquilleur – Entertainment News

Photo : La Presse Canadienne DOSSIER – Garth Brooks prend la parole lors d’une cérémonie d’inauguration des travaux du nouveau stade de football NFL des Tennessee Titans, le 29 février 2024, à Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV, File)

Une femme qui dit avoir travaillé comme coiffeuse et maquilleuse pour Garth Brooks allégué dans un procès intenté jeudi qu’il l’avait violée dans un hôtel de Los Angeles en 2019.

La femme n’utilise pas son nom et s’appelle Jane Roe dans le procès intenté devant la Cour supérieure de Los Angeles. Un courrier électronique sollicitant des commentaires du publiciste et de l’avocat de Brooks n’a pas reçu de réponse immédiate.

La femme dit dans le procès qu’elle avait travaillé pour l’épouse de Brooks, chanteuse country Trisha Yearwooddepuis 1999, et avait également commencé à travailler pour Brooks en 2017.

Elle a déclaré que l’agression s’était produite alors qu’elle voyageait de Nashville à Los Angeles avec Brooks, qui se produisait avec le chanteur de soul Sam Moore lors d’un hommage aux Grammy Awards à Moore en octobre 2019.

Brooks voyageait normalement avec un entourage, mais les deux étaient seuls dans son jet privé et il n’avait réservé qu’une seule suite d’hôtel pour eux deux, selon le procès.

La femme allègue que dans la suite, il est apparu nu sur le seuil de la chambre et l’a violée.

La poursuite indique qu’il a ensuite procédé comme si de rien n’était et s’attendait à ce qu’elle se coiffe et se maquille immédiatement après.

Elle allègue que plus tôt en 2019, alors qu’elle était au domicile de Brooks, il était apparu nu devant elle, lui avait attrapé les mains et les avait mises sur ses parties génitales.

Le procès indique que Brooks a déposé sa propre action préventive devant un tribunal fédéral du Mississippi le mois dernier, dans laquelle lui et la femme sont anonymes.

Dans les documents déposés devant le tribunal dans cette affaire, le plaignant, appelé John Doe, a déclaré que les allégations étaient « totalement fausses », et il en a eu connaissance pour la première fois en juillet lorsqu’elle a menacé de le poursuivre publiquement s’il ne lui donnait des millions de dollars.

Il demande à un juge d’empêcher la femme de « causer intentionnellement une détresse émotionnelle, une diffamation et une invasion fausse de la vie privée ».

Le costume de la femme indique également que Brooks s’est exposé à elle à plusieurs reprises, a parlé de fantasmes sexuels avec elle et lui a envoyé des messages texte explicites.

Elle a déclaré qu’elle avait été obligée de continuer à travailler pour Brooks en raison de difficultés financières, dont il était au courant et dont il avait profité.

Un courriel adressé à l’avocat de la femme lui demandant si elle avait signalé ses allégations à la police n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Brooks, 62 ans, né en Oklahoma, était la plus grande star de la musique country des années 1990, avec des succès tels que « Friends in Low Places » et « The Thunder Rolls ». Il a apporté une touche théâtrale de rock d’arène à ses concerts et une sensibilité de musique pop à ses enregistrements. Il a connu un énorme succès qui a dépassé le public country typique.

Il a épousé sa compatriote Yearwood en 2005. Il n’y a eu aucune réponse immédiate à un message adressé à un représentant de Yearwood sollicitant des commentaires sur le procès.