Garth Brooks accusé d’agression sexuelle et de coups et blessures par un ancien coiffeur et maquilleur

Une nouvelle plainte déposée devant un tribunal de l’État de Californie allègue que la star country Garth Brooks a agressé sexuellement et battu un coiffeur et maquilleur travaillant pour lui.

Le procès, déposé le 3 octobre 2024 par une « Jane Roe », allègue que les incidents se sont produits au cours de plusieurs années alors que Roe travaillait pour Brooks, qui a nié les accusations.

Dans le procès de 27 pages, Roe formule plusieurs allégations contre le chanteur country. Elle allègue qu’en 2019, Brooks l’a forcée à toucher son pénis en érection alors qu’elle était chez lui pour lui coiffer. La même année, affirme Roe, Brooks l’a amenée à Los Angeles pour le coiffer pour un événement, puis l’a violée dans une chambre d’hôtel.

La poursuite de Roe accuse également Brooks de lui avoir exposé à plusieurs reprises ses organes génitaux et ses fesses, de parler de sexe, de partager des fantasmes sexuels et d’envoyer des messages texte sexuellement explicites.

Le procès continue en disant que Brooks a tenté de dissimuler son prétendu harcèlement envers Roe, allant jusqu’à prendre subrepticement son téléphone et à supprimer les SMS explicites qu’il lui avait envoyés.

Le procès note que Roe a d’abord travaillé pour l’épouse de Brooks, Trisha Yearwood, à partir de 1999 et n’a commencé à travailler pour Brooks lui-même qu’en 2017. Roe a déménagé dans le Mississippi en 2021, indique le procès.

Dans un communiqué, l’équipe juridique de Roe – Douglas H. Wigdor, Jeanne M. Christensen et Hayley Baker – a déclaré que Brooks avait tenté de « faire taire » Roe avec une plainte préventive dans le Mississippi.

La plainte du 13 septembre 2024, dans le Mississippi, a été déposée par un « John Doe » qui est une « célébrité et personnalité publique résidant dans le Tennessee ». Dans le dossier, Doe a allégué que Roe mentait pour lui extorquer de l’argent et nuire à sa réputation. La plainte du Mississippi alléguait également que Roe avait menacé de déposer sa plainte en Californie uniquement parce que Doe avait refusé de lui donner une augmentation et de payer son assurance maladie.

Dans une déclaration à TODAY.com le 3 octobre, l’équipe de Brooks a confirmé qu’il était la biche dans la plainte du Mississippi.

« Les fausses allégations (de Roe) et ses menaces d’assassiner injustement (Brooks) à travers la diffusion publique d’allégations aussi répugnantes et fausses ont causé (Brooks) une détresse émotionnelle, notamment de l’anxiété et de la peur pour lui-même et sa famille », lit-on dans la plainte du Mississippi. « La tentative de (Roe) d’extorsion de millions de dollars à (Brooks) au moyen d’allégations aussi fausses et obscènes constitue une conduite intentionnelle et scandaleuse qui était destinée à causer et a en fait causé (Brooks) un préjudice mental grave, équivalant à une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. «

Dans sa déclaration à TODAY.com, Brooks a déclaré qu’il avait été « harcelé sans fin » avant le dépôt de Roe.

« Au cours des deux derniers mois, j’ai été harcelé sans fin par des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce que serait mon avenir si je n’écrivais pas un chèque de plusieurs millions de dollars. C’était comme si on agitait une arme chargée en face », a déclaré Brooks. « L’argent secret, peu importe combien ou peu, reste de l’argent secret. Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre. »

Le communiqué continue : « Nous avons intenté une action contre cette personne il y a près d’un mois pour dénoncer l’extorsion et la diffamation. Nous l’avons déposée de manière anonyme pour le bien des familles des deux côtés. »

« Je veux jouer de la musique ce soir. Je veux continuer nos bonnes actions. Cela me brise le cœur que ces choses merveilleuses soient remises en question maintenant », conclut la déclaration de Brooks. « Je fais confiance au système, je n’ai pas peur de la vérité et je ne suis pas l’homme qu’ils m’ont décrit. »

La plainte de Brooks demande des dommages-intérêts, « un jugement déclaratoire selon lequel les allégations d’inconduite sexuelle du défendeur contre lui sont fausses », une injonction pour empêcher Roe de porter plainte et un procès devant jury.

Le procès de Roe demande des dommages-intérêts et un procès devant jury.

« Nous saluons le courage de notre cliente d’aller de l’avant avec sa plainte contre Garth Brooks », a écrit l’équipe juridique de Roe dans un communiqué. « La plainte déposée aujourd’hui démontre que les prédateurs sexuels existent non seulement dans les entreprises américaines, à Hollywood et dans les industries du rap et du rock and roll, mais aussi dans le monde de la musique country. »

« Nous sommes convaincus que Brooks sera tenu responsable de ses actes et ses efforts pour faire taire notre client en déposant une plainte préventive dans le Mississippi n’étaient rien d’autre qu’un acte de désespoir et une tentative d’intimidation », conclut le communiqué. « Nous encourageons les autres personnes qui pourraient avoir été victimes à nous contacter, car aucun survivant ne devrait souffrir en silence. »

Quelques heures après l’annonce du procès, Brooks a partagé une publication sur sa page Instagram.

« S’il y a bien une nuit où j’avais vraiment besoin de ça, CE SOIR, c’était cette nuit-là ! » il a écrit dans la légende.

Brooks s’est produit à Las Vegas le 3 octobre.

Il a conclu son message en écrivant : « Merci pour ma vie !! »

CORRECTION (4 octobre 2024, 8 h 39) : Une version antérieure de cette histoire indiquait de manière erronée la date à laquelle le procès a été déposé. Elle a été déposée le 3 octobre 2024 et non le 3 octobre 2023.