Garth Brooks accusé d’agression sexuelle et de coups et blessures dans le cadre d’un procès intenté par un coiffeur et maquilleur

La star de la musique country Garth Brooks a été accusée d’agression sexuelle et de coups et blessures dans le cadre d’un procès intenté par une « Jane Roe » qui affirme avoir travaillé comme coiffeuse et maquilleuse pour la chanteuse primée.

La plainte, déposée jeudi devant un tribunal de l’État de Californie et obtenue par CNN, indique que les incidents présumés se sont produits en 2019. Elle affirme avoir été violée une fois par Brooks lors d’un voyage de travail.

Brooks avait précédemment nié les affirmations de son accusateur, bien que les représentants de la superstar country n’aient pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN en réponse au nouveau procès de Roe.

Avant le dépôt de plainte de Roe et comme l’a rapporté CNN pour la première fois, un plaignant célèbre anonyme – désormais révélé être Brooks – avait tenté d’empêcher Roe de répéter publiquement ses allégations et avait farouchement nié ces affirmations, selon une plainte précédente qu’il avait déposée en tant que « John ». Biche. »

Roe a commencé à gérer les services de coiffure et de maquillage pour Brooks en 2017, selon sa plainte, qui indique qu’elle a été embauchée pour la première fois pour coiffer et maquiller sa femme, Trisha Yearwood, en 1999.

CNN a contacté les représentants de Yearwood pour obtenir leurs commentaires.

En plus des agressions sexuelles et des coups et blessures, la poursuite accuse Brooks d’avoir exposé à plusieurs reprises ses organes génitaux et ses fesses ; parler de sexe et partager des fantasmes sexuels avec Roe ; changer régulièrement de vêtements devant Roe ; et envoyer des messages texte sexuellement explicites.

Dans son dossier, Roe affirme que lors d’un incident présumé survenu en 2019, alors qu’elle était au domicile de Brooks pour le travail, il est sorti nu de la douche, « lui a attrapé les mains et les a forcées » sur ses parties génitales, tout en lui parlant avec des propos sexuels. langage explicite et vulgaire.

Dans un autre incident présumé survenu en mai 2019, la poursuite allègue que Brooks a violé Roe dans une chambre d’hôtel lors d’un voyage de travail à Los Angeles, où Brooks enregistrait une performance en hommage aux Grammy Awards.

Selon la poursuite, Brooks et Roe se sont rendus à Los Angeles à bord du jet privé de Brooks.

« Habituellement, il y en avait d’autres à bord du jet privé de Brooks, mais cette fois, Mme Roe et Brooks étaient les deux seuls passagers », indique la plainte. « Une fois à Los Angeles à l’hôtel, Mme Roe ne pouvait pas croire que Brooks avait réservé une suite d’hôtel avec une chambre et qu’elle n’avait pas de chambre séparée. »

Une fois arrivés à la suite de l’hôtel, Roe affirme que le chanteur country « est apparu sur le pas de la porte de la chambre, complètement nu ». La plainte de Roe indique qu’elle se sentait «coincée dans la pièce seule avec Brooks».

Après le viol présumé, Roe affirme que Brooks a continué à lui raconter ses fantasmes sexuels plus fréquemment et à la peloter physiquement. La plainte indique que Brooks a « fait des remarques répétées » sur « un plan à trois » avec sa femme.

Dans sa plainte comme le plaignant John Doe, Brooks affirme que l’avocat du défendeur Roe lui a envoyé une demande « confidentielle » lettre alléguant une inconduite sexuelle après avoir refusé la demande de Roe « d’emploi salarié et d’avantages médicaux ».

« Les allégations du défendeur ne sont pas vraies », déclare le précédent procès de Brooks. « Le défendeur est cependant bien conscient du préjudice substantiel et irréparable que de telles fausses allégations causeraient à la réputation bien méritée du demandeur en tant que personne décente et attentionnée, ainsi que du préjudice inévitable causé à sa famille et du préjudice irréparable à sa carrière et à ses moyens de subsistance. cela se produirait si elle mettait à exécution sa menace de « déposer publiquement » son procès fabriqué de toutes pièces.

Les avocats de Roe ont déclaré à CNN que « les efforts de Brooks pour faire taire notre client en déposant une plainte préventive dans le Mississippi n’étaient rien d’autre qu’un acte de désespoir et une tentative d’intimidation ».

« Nous sommes convaincus que Brooks sera tenu responsable de ses actes », ont déclaré les avocats Douglas H. Wigdor, Jeanne M. Christensen et Hayley Baker dans une déclaration à CNN. « Nous saluons le courage de notre cliente d’aller de l’avant avec sa plainte contre Garth Brooks. La plainte déposée aujourd’hui démontre que les prédateurs sexuels existent non seulement dans les entreprises américaines, à Hollywood et dans les industries du rap et du rock and roll, mais aussi dans le monde de la musique country.

