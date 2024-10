Garth Brooks, accusateur de viol, condamne le chanteur pour avoir révélé le nom de Jane Roe

Les avocats d’un ancien employé qui accusait Garth Brooks de l’avoir violée dans un hôtel de Los Angeles en 2019 ont critiqué la chanteuse de musique country pour avoir révélé son vrai nom dans un dossier judiciaire.

« Garth Brooks vient de révéler sa vraie personnalité. Par dépit et pour punir, il a publiquement désigné une victime de viol », ont déclaré mercredi les avocats de l’accusateur, dirigés par Douglas H. Wigdor de Wigdor LLP, dans un communiqué. Dans un procès intenté le 3 octobre devant la Cour supérieure de Los Angeles, l’accusatrice, identifiée uniquement sous le nom de « Jane Roe », a allégué des agressions sexuelles, des coups et blessures et des violations des lois californiennes offrant une protection contre l’intimidation et la coercition après l’incident de l’hôtel en 2019.

En plus du viol, l’ancienne maquilleuse et coiffeuse de Brooks a affirmé que la chanteuse l’avait pelotée à plusieurs reprises et l’avait soumise à des commentaires sexuellement explicites. Dans un communiqué, Brooks a nié ces accusations : « Au cours des deux derniers mois, j’ai été harcelé sans fin par des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce que serait mon avenir si je n’écrivais pas un chèque de plusieurs millions de dollars. » a-t-il affirmé.

Mais avant le dépôt de la plainte devant le tribunal californien la semaine dernière, Brooks – alors qu’il était en négociations de règlement avec le plaignant anonyme – a déposé de manière préventive une action en justice devant un tribunal fédéral du Mississippi pour empêcher l’accusateur de poursuivre. Dans cette action en justice distincte, Brooks, qui s’est présenté sous le nom de « John Doe » et s’est décrit comme une « célébrité et personnalité publique résidant dans le Tennessee », a affirmé qu’on lui avait extorqué son refus de donner une augmentation et de payer à l’accusateur. assurance maladie.

Mais dans une réponse modifiée au procès contre Jane Roe déposée mardi lors d’un procès distinct devant jury dans le Mississippi, Brooks et son équipe juridique auraient révélé le vrai nom de Jane Roe dans l’affaire. « Sans aucune justification légale, Brooks l’a dénoncée parce qu’il pense que les lois ne s’appliquent pas à lui. Au nom de notre client, nous demanderons immédiatement des sanctions maximales à son encontre », poursuit le communiqué de Wigdor LLP.

L’équipe juridique de l’accusateur a l’intention de déposer une requête en sanctions pour obliger l’équipe juridique de Brooks à renvoyer son dernier dossier à Jane Roe. Outre Roe, Douglas Wigdor a représenté d’autres accusateurs qui ont intenté des poursuites contre des personnalités de premier plan des industries du divertissement et de la musique.

Il a représenté Cassie Ventura dans un procès qui a déclenché une enquête fédérale sur Sean « Diddy » Combs, ainsi que Julia Ormond dans un procès contre Harvey Weinstein, CAA et Disney, entre autres.