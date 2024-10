Garth Brooks a « fait pression » sur l’accusateur de viol pour qu’il lui envoie des sextos : message

L’accusateur de viol de Garth Brooks affirme que le chanteur country « a fait pression sur elle pour qu’elle se livre à des sextos avec lui » – et elle a soumis un message pour tenter de le prouver.

La femme, qui souhaite rester anonyme et s’appelle Jane Roe dans son procès contre Brooks, a joint une capture d’écran des textes qui auraient été envoyés entre elle et le musicien dans un dossier judiciaire obtenu par Page Six.

Le message non daté commence par Roe qui aurait écrit à Brooks : « Et cet énorme bâton que vous portez ! Roosevelt !!

« Je prends ce surnom 😂💕 Merci je t’aime 💕❤️💕 », aurait-il répondu.

Garth Brooks, photographié ici en 2023, aurait envoyé des messages sexuellement explicites à la femme qui l’accusait de viol. AFP via Getty Images

L’accusatrice a joint une capture d’écran des messages présumés entre elle et le chanteur country dans un dossier judiciaire. LASC/MÉGA

Dans des documents judiciaires, les avocats de Roe ont affirmé que Brooks « avait encouragé [her] lui parler de manière sexualisée » – y compris en faisant référence à son « énorme bâton ».

Page Six a contacté les avocats de Roe et Brooks pour obtenir des commentaires et un contexte supplémentaires.

Roe, qui travaillait comme coiffeuse lorsque Brooks l’aurait violée lors d’un voyage de travail à Los Angeles en 2019, a mentionné pour la première fois des messages inappropriés entre les deux lorsqu’elle a déposé sa plainte jeudi dernier.

La femme, identifiée uniquement comme Jane Roe, a affirmé que Brooks, vue ci-dessus en 2020, « l’avait encouragé [her] lui parler de manière sexualisée. Getty Images pour NAMM

Elle a affirmé que le musicien, photographié ici en septembre, l’avait violée en 2019. Mikala Compton/Homme d’État américain / RÉSEAU USA TODAY

« Brooks a envoyé à Mme Roe des messages texte sexuellement explicites et a fait pression sur elle pour qu’elle s’engage dans des relations sexuelles avec lui », ont affirmé ses avocats dans des documents que nous avions obtenus précédemment.

L’accusateur a en outre allégué que de nombreux messages n’existent plus parce que « Brooks a subrepticement pris son téléphone et supprimé la plupart des messages texte qu’il lui avait envoyés contenant du contenu sexuel explicite » en 2020.

Cependant, le dossier comprenait un texte que Roe aurait envoyé à Brooks, 62 ans, en mai 2020 après qu’il lui aurait parlé de « l’invention d’une bouteille de shampoing qui ferait également office de gode ».

Roe a poursuivi en affirmant que Brooks, illustré ci-dessus en 2023, avait utilisé différents téléphones pour la contacter. REUTERS

La femme travaillait comme coiffeuse au moment de l’agression présumée. Brooks est vu ici en 2021. AFP via Getty Images

« J’ai beaucoup réfléchi à la conversation de lundi dernier. Je ne peux pas travailler dans un environnement où des commentaires sexuels explicites sont faits à propos de bouteilles de shampoing faisant office de godes », lui aurait-elle écrit.

Roe a poursuivi en affirmant que Brooks avait « plus d’un téléphone portable » et qu’elle utiliserait même « différents « noms » et adresses e-mail pour communiquer » avec elle.

« Cela vous reviendra comme [woman’s first name] [woman’s last name] mais c’est moi [smiley face emoji]», lui aurait-il envoyé un texto en 2019, selon son procès.

Le chanteur de « Friends in Low Places », photographié ci-dessus en 2023, a nié ces affirmations. Getty Images

L’artiste, présenté ici en 2017, a affirmé que la femme le « harcelait » depuis des mois. Getty Images

Le chanteur de « Friends in Low Places » a nié avec véhémence les allégations de l’accusateur, affirmant à Page Six qu’il avait été « harcelé sans fin avec des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce qui se passait ». [his] l’avenir serait si [he] n’a pas fait de chèque de plusieurs millions de dollars.

« C’était comme si on me brandissait une arme chargée devant le visage. L’argent secret, peu importe son montant ou son montant, reste de l’argent secret. Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre », a-t-il déclaré dans une déclaration la semaine dernière après le dossier de Roe.

Brooks a ensuite poursuivi Roe en dommages-intérêts compensatoires et punitifs mardi.

Le crooner de « Dance » a accusé Roe d’avoir causé « une détresse émotionnelle, une diffamation et une fausse atteinte à la vie privée, y compris des dommages accessoires et consécutifs ».

Brooks, photographié ci-dessus en 2022, a contre-attaqué Roe quelques jours après son dépôt. Getty Images pour le Temple de la renommée et le musée de la musique country

Les avocats de Roe ont ensuite critiqué Brooks, vue ici en 2016, pour avoir révélé son nom dans son procès. FilImage

« La défenderesse ne subira aucune difficulté du fait d’une injonction concernant sa conduite fautive, tandis que la demanderesse subira un préjudice irréparable si aucune injonction n’est émise », ont affirmé ses avocats.

Brooks a également nommé son accusateur auparavant anonyme dans son dossier, ce qui a incité son avocat à le critiquer dans une déclaration à Page Six.

« Garth Brooks vient de révéler sa vraie personnalité. Par dépit et pour punir, il a publiquement désigné une victime de viol. Sans aucune justification légale, Brooks l’a dénoncée parce qu’il pense que les lois ne s’appliquent pas à lui », ont déclaré mardi ses avocats. « Au nom de notre client, nous demanderons immédiatement des sanctions maximales à son encontre. »