Garry Conille : le nouveau Premier ministre d’Haïti est sorti de l’hôpital après un traitement

PORT AU PRINCE, Haïti (AP) — Le nouveau Premier ministre haïtien, Garry Conille, est sorti de l’hôpital dimanche après avoir passé une nuit en traitement pour une maladie non divulguée.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Conille a déclaré qu’il se sentait bien et qu’il était « prêt » à continuer à aider le pays à sortir de la crise sécuritaire actuelle en formant un gouvernement qui donnera également la priorité à des questions telles que les soins de santé.

Dans sa vidéo, Conille a déclaré : « Tout le temps que j’étais à l’hôpital, je pensais à quelque chose : les personnes qui doivent aller à l’hôpital général ne peuvent pas y arriver (à cause de la violence généralisée). Les personnes qui ont besoin de soins de santé n’en ont pas les moyens. »

La violence des gangs reste implacable dans ce pays des Caraïbes, avec trois policiers tués dimanche et un quatrième porté disparu, selon Synapoha, un syndicat de police. Les policiers faisaient partie d’une nouvelle unité anti-gang, a-t-il ajouté.

La violence a contraint environ 60 % des hôpitaux de la zone métropolitaine de la capitale à fermer, tandis que des gangs pillent et brûlent également des pharmacies et que les médecins sont contraints de rester chez eux certains jours pour éviter de dangereux affrontements entre gangs.

Conille est arrivé en Haïti le 1er juin après qu’un conseil de transition l’a choisi comme nouveau Premier ministre du pays. Il travaillait à l’extérieur du pays en tant que directeur régional de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Le nouveau Premier ministre a une tâche ardue devant lui, ayant pour réprimer la violence endémique des gangs tout en contribuant à sortir Haïti de l’extrême pauvreté, avec une inflation atteignant un niveau record de 29 %, selon les dernières données disponibles.

Ces dernières années, les gangs qui contrôlent au moins 80 % de Port-au-Prince ont forcé plus de 360 ​​000 personnes à quitter leurs foyers et contrôlent les principales routes reliant la capitale aux régions du nord et du sud d’Haïti, paralysant souvent le transport de marchandises essentielles.

Le prédécesseur de Conille, Ariel Henry, a été contraint de démissionner en avril, à la suite d’attaques coordonnées de gangs qui se sont emparés de commissariats de police, ont fait irruption dans des prisons et ont tiré sur le principal aéroport international du pays alors qu’Henry était en voyage officiel au Kenya.

Le gouvernement haïtien attend désormais le Déploiement d’une force de police soutenue par l’ONU du Kenya et d’autres pays.

Une personne proche de Conille, qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias, a déclaré samedi soir à l’Associated Press qu’il était avec le Premier ministre lorsqu’il a remarqué Conille, qui, selon lui, est asthmatique et utilise parfois un inhalateur, semblait avoir du mal à respirer. La personne a déclaré avoir appelé des responsables de haut rang et leur avoir dit que Conille devait être emmenée à l’hôpital.

Conille semblait de bonne humeur dans la vidéo publiée dimanche, où il portait une chemise violette et parlait sur fond d’arbres et de buissons.

« J’espère que d’ici le début de la semaine prochaine, nous pourrons avoir un gouvernement en place », a-t-il déclaré. «Je fais tout ce que je peux pour sortir de cette crise.»

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que des gangs ont tiré sur le principal aéroport international d’Haïti, mais ne s’en sont pas emparés.