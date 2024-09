Garrett Stubbs fait le point sur « Dancing On My Own »

Malgré avoir perdu trois des quatre matchs contre les Mets de New York au Citi Field au cours du week-end, les Phillies rentreront chez eux au Citizens Bank Park lundi avec seulement besoin d’une victoire pour décrocher leur premier titre NL East depuis 2011.

Alors que les Phillies ont assuré leur place en playoffs grâce à leur victoire vendredi soir contre les Mets, ils ont choisi de garder leur célébration au champagne jusqu’à ce que la division soit terminée. Avec une victoire contre les Cubs lundi, la fête commencera au Citizens Bank Park.

L’une des intrigues les plus intrigantes est de savoir si la version de « Dancing On My Own » de Callum Scott sera à nouveau l’hymne des séries éliminatoires des Phillies. La nation des PhilliesLe destin de Lugardo a demandé à Stubbs cette question dimanche, et j’ai eu une réponse intéressante.

« Stubbs, le DJ de l’équipe, a déclaré que la chanson fait son apparition dans la nouvelle playlist de remix d’après-match de l’équipe qui n’a pas encore été publiée publiquement. À en juger par les sons provenant du vestiaire des Phillies après les victoires, la nouvelle playlist, que l’équipe a commencé à utiliser plus tôt dans l’année, comprend également des chansons familières de la playlist des victoires des Phillies, de ‘Love Tonight’ de Shouse à ‘Dicked Down in Dallas’ de Trey Lewis. »

En fin de compte, Stubbs semble indiquer que la croyance au sein du club est qu’après avoir manqué de peu le titre des World Series pendant plusieurs années consécutives, les fans sont prêts à laisser la chanson de côté.

« Nous sommes tous prêts à passer à autre chose si c’est ce que les gens veulent », a déclaré Stubbs. « En fin de compte, nous ferons ce qui nous semble bon, car c’est comme ça que ça s’est passé au départ. Nous avons simplement vraiment apprécié et nous nous sommes amusés. »

C’est peut-être vrai, même si les fans présents au Citizens Bank Park pour le match des Savannah Bananas samediCela ne semblait certainement pas me déranger.

Je danse toute seule. pic.twitter.com/KEZ09tupOc — 𝐾𝑦𝑙𝑒𝑒 シ (@BSP_Sully) 22 septembre 2024

Il y a certainement un argument pour adopter une nouvelle chanson après deux ans d’utilisation de la même. En même temps, si la nouvelle playlist comprend « Dancing On My Own » et que l’équipe la chante à n’importe quel moment pendant la célébration de la victoire dans la NL East, elle finira par être enregistrée et télévisée, et probablement adoptée à nouveau. On ne peut pas retirer la chanson en douceur : elle est terminée ou non.