Garrett Raboin trouve un moment propice à l’apprentissage dans le balayage de la série Augustana à Michigan Tech – The Rink Live

SIOUX FALLS — Ce fut un résultat décevant pour l’entraîneur d’Augustana Garrett Raboin et son équipe des Vikings, mais un moment néanmoins instructif lors de leur premier avant-goût de l’action contre la compétition du CCHA.

Augustana a mené ses deux matchs ce week-end à Michigan Tech, mais a été balayé dans la série de deux matchs, perdant une décision de 6-4 vendredi avant de s’incliner 4-3 en prolongation samedi.

“Super ambiance, super road trip dans l’ensemble, en termes de façon dont nous pouvons grandir en tant que programme”, a déclaré Raboin lors du point de presse de mardi, “et c’est notre défi, simplement tirer ces leçons et nous présenter et nous ouvrir pour apprendre de eux.

“Je suis ravi de jouer à nouveau ici vendredi et samedi.”

Les Vikings reviennent à l’action ce week-end avec une série du vendredi au samedi à Lindenwood, et Raboin aime la réponse qu’il a vue de la part de son équipe à la suite de leurs premières défaites depuis le week-end d’ouverture de la saison.

«Nos gars ont été exceptionnels à l’entraînement, et c’est ce qui est si encourageant», a déclaré Raboin. « Nous marquons des buts. … J’ai été déçu que nos gars n’aient pas obtenu le résultat qu’ils méritaient, mais il y a beaucoup à apprendre parce qu’il est difficile de gagner des matchs au hockey universitaire.

« Vous devez être à l’épreuve des balles. Vous ne pouvez pas laisser les petites erreurs s’accumuler. Vous ne pouvez pas laisser les pénalités s’infiltrer dans votre jeu, et c’est une partie de la jeunesse émotionnelle à partir de laquelle nous essayons de grandir.

Les Vikings (3-4-1) ont pris une avance de 4-2 dès la première période du match de vendredi avant qu’une multitude de pénalités dans les 40 dernières minutes n’affligent les visiteurs et permettent aux Huskies de marquer les quatre derniers buts du match. et repartez avec une victoire 6-4.

Isaac Gordon a enregistré un tour du chapeau pour MTU vendredi, et samedi, Ryland Mosley a réussi un tour du chapeau pour mener les Huskies à ces victoires. Tous les buts de Mosley sont survenus en troisième période et au-delà, y compris un total à 20,5 secondes de la fin du temps réglementaire qui a égalisé le match et un autre en prolongation grâce à une passe décisive de Chase Pietila et Jack Works.

“C’était décevant, en termes de résultat”, a déclaré Raboin, “mais nous avons estimé que notre équipe avait suffisamment bien joué pour gagner les deux matchs.”

Hunter Bischoff d’Augustana a son bâton attaché par Lauri Raiman de Michigan Tech le samedi 4 novembre 2023, à Houghton, Michigan. A contribué / Michigan Tech Athlétisme

Les Vikings ont terminé le week-end 4 sur 11 en avantage numérique, marquant deux fois avec l’avantage numérique à chaque match.

Owen Bohn et Jack Jensen ont chacun marqué pour AU tard en première période vendredi après que les Huskies aient été sifflés pour deux pénalités rapides. Puis, samedi, Quinn Rudrud et Hayden Hennen ont chacun marqué des buts en avantage numérique pour Augustana.

Au cours de la saison, les Vikings se convertissent en avantage numérique à un taux de 19 %, ce qui les classe au 29e rang sur 60 équipes qualifiées au hockey universitaire.

Raboin croit que les unités des équipes spéciales développent une alchimie, et le personnel d’entraîneurs a fait preuve de patience pour permettre à ce processus de se dérouler.

« Notre personnel change chaque semaine », a déclaré Raboin à propos du jeu de puissance de son équipe, qui a vu sept patineurs différents marquer un but cette saison. « Nous avons des gars qui ne sont peut-être pas en avantage numérique en ce moment et qui méritent d’être en avantage numérique et qui nous rendraient meilleurs en avantage numérique. En tant qu’entraîneurs, c’est notre défi de découvrir qui sont ces personnes et de les placer aux bons sièges dans l’autobus, mais je suis fier de la réaction de notre avantage numérique.

“Encore une fois, c’est une autre semaine où je dis qu’il y a différents gars qui trouvent une nouvelle vie, et une fois que vous aurez assez de ces gars qui jouent bien ensemble, alors vous verrez une meilleure équipe de hockey que celle que vous avez vue jusqu’à présent.”

Evan McIntyre d’Augustana patine avec la rondelle tout en étant défendu par Arvid Caderoth de Michigan Tech le samedi 4 novembre 2023, à Houghton, Michigan. A contribué / Michigan Tech Athlétisme

De nombreuses pénalités contre MTU

Ce sont finalement les pénalités qui ont conduit à la défaite d’Augustana contre les Huskies. Les Vikings ont écopé de 12 pénalités au cours des deux matchs, dont sept alors qu’ils détenaient l’avance.

Toutes les pénalités, sauf une, sont survenues en deuxième et troisième périodes, au cours desquelles AU a été dominé 60-26 au tir dans la série.

« Cela ruine votre flux, et je pense que la profondeur a été une force. Et là où nous en sommes, nous essayons de développer des joueurs. Vous ne pouvez pas développer tous vos gars lorsque vous êtes en avantage numérique ou en désavantage numérique », a déclaré Raboin à propos des problèmes de pénalité contre MTU. “Vous n’êtes tout simplement pas prêt à affronter tous vos gars dans cette situation, et cela perturbe votre rythme.”

Ces pénalités comprenaient une pénalité majeure infligée à Callum Gau pour avoir touché la tête un peu plus de quatre minutes après le début de la troisième période du match de samedi, ce qui a donné lieu à un but en avantage numérique pour MTU qui a égalisé le match à 2-2.

Cela a également contrecarré un penalty des Vikings qui sont entrés dans la série après avoir accordé un seul but toute la saison. Contre les Huskies, AU a accordé trois buts en avantage numérique. Les Vikings sont désormais 4 sur 33 en désavantage numérique pour un pourcentage PK de 87,9 %, ce qui les classe au 16e rang au pays.

“Si vous regardez qui tire les penaltys et à quel moment, ce sont de jeunes joueurs qui vivent de grands moments pour la première fois”, a déclaré Raboin. «Ils sont tous de cœur. Ils sont tous énergétiques. Ils doivent en tirer des leçons, et ces leçons sont parfois difficiles. »