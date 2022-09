Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de West Kelowna aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Sylvia Dawn – candidate au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance, le développement et le logement accessible et abordable à West Kelowna ?

Le conseil municipal de West Kelowna devra gérer la croissance avec une approche équilibrée. Je pense que nous vivons dans un endroit où tout le monde au Canada veut vivre. Étant né et ayant grandi à Kelowna/West Kelowna, j’ai vu les deux villes connaître une croissance massive, surtout au cours des 5 dernières années. Personnellement, je pense qu’il est essentiel que l’infrastructure prenne le devant avant qu’elle ne soit si loin derrière que nous ne nous rattrapons jamais. En tant que conseiller, j’aimerais voir un processus standardisé plus rationalisé pour que les promoteurs puissent construire des logements, comme tout promoteur vous le dira « le temps, c’est de l’argent ». J’aimerais que les promoteurs finissent réellement les développements, et pas seulement qu’ils laissent derrière eux des espaces de parc, des aménagements immédiats et des commodités pour que la ville doive payer et terminer. Je veux voir des centres communautaires (comme à Lakeview Heights) avec des commodités comme des épiceries, des salons de coiffure, des pharmacies et d’autres choses que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais les avoir à proximité permettra aux gens d’économiser de l’argent et du temps car ils ne sont pas obligés de parcourir de longues distances pour répondre à leurs besoins de base.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens à West Kelowna?

C’est un problème qui m’a touché personnellement. J’ai eu ma voiture cambriolée deux fois l’année dernière dans ma propre allée. Je pense que le rôle du conseil est de s’engager activement avec la GRC et l’application des règlements pour découvrir où se trouvent les points chauds de la criminalité dans notre ville. Nous devons découvrir où se trouvent les criminels qui s’attaquent activement aux personnes ayant des problèmes de santé mentale dans notre ville et les tenir responsables. Nous avons également besoin que le gouvernement provincial intervienne et aide les personnes atteintes de maladie mentale et leur offre un endroit sûr où l’activité criminelle n’est pas leur moyen de survie.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation et l’infrastructure routière à West Kelowna?

Comme nous le savons tous, l’autoroute 97 relève du gouvernement provincial. Si je suis élu, je serais une voix forte pour faire pression sur notre gouvernement provincial afin qu’il entame le processus d’une deuxième traversée du lac Okanagan. La première chose dont il faut discuter, ce sont tous les feux de circulation du côté Kelowna du pont. Avons-nous vraiment besoin d’en avoir tous les 200 pieds lorsque l’avenue Bernard est fermée pendant les mois d’été, qui se trouve être la période la plus achalandée de l’année? La ville doit créer plus d’emplois et une économie florissante à West Kelowna afin que les résidents qui vivent ici puissent réellement travailler ici, donc, ne pas avoir à traverser le pont deux fois par jour pour gagner leur vie.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Phil Johnson, AM1150. Il n’y a rien comme son émission de radio nulle part et c’est tellement agréable d’entendre des gens qui vivent dans l’Okanagan partager des histoires et des opinions sur une base quotidienne.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Conseil municipalÉlection municipale