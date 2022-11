‘Garrett Hedlund de Tulsa King: il y a une ‘parenté’ et une ‘confiance’ entre Mitch et le chef de la mafia de Sly Stallone (exclusif)

Les stars de “Tulsa King” Garrett Hedlund et Jay Will révèlent jusqu’où Mitch et Tyson iront pour Dwight “The General” Manfredi de Sylvester Stallone.