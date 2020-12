Un moment regrettable et violent a presque tout changé pour Myles Garrett.

Il ne le laisserait pas.

Suspendu, déshonoré et qualifié de méchant pour son attaque contre le quart-arrière des Steelers Mason Rudolph dans les dernières secondes d’un match télévisé à l’échelle nationale l’année dernière, Garrett a trouvé sa carrière de joueur à un carrefour. Il a envisagé d’arrêter.

Cependant, il a continué et persévéré. Garrett a retourné son histoire.

L’ailier défensif vedette des Browns jeudi a été nommé homme de l’année Walter Payton de l’équipe, qui récompense chaque année les meilleurs joueurs de la NFL pour leur excellence sur le terrain et leur dévouement au service communautaire.

Cela n’allait jamais me dissuader, ébranler mon esprit ou m’éloigner du chemin que j’ai emprunté et que j’allais emprunter, a déclaré Garrett à propos de l’incident avec Rudolph, qui a entraîné une interdiction de la ligue de six matchs. J’ai toujours voulu faire ce genre de choses et rien ne changera cela.

En plus d’être l’un des meilleurs défenseurs du jeu, Garrett est également un ambassadeur de haut niveau pour plusieurs causes caritatives, servant de capitaine de joueur actif pour Waterboys, une organisation axée sur l’apport d’eau potable aux communautés d’Afrique de l’Est.

Plus tôt cette année, Garrett a effectué un voyage de deux semaines en Tanzanie et a aidé à installer des puits.

Il a eu un impact tout aussi important chez lui. Cet été, il a contacté les victimes de brutalités policières et leurs familles, et Garrett a couvert les frais funéraires de David McAtee, propriétaire d’un restaurant-barbecue à Louisville, dans le Kentucky, qui a été abattu lors de manifestations.

À Cleveland, Garrett s’est associé à Cleveland Hope Exchange et aux entreprises locales pour fournir plus de 24000 livres de nourriture et des ressources supplémentaires aux personnes touchées par COVID-19[feminine pandémie.

Puissant et implacable sur le terrain. Prendre soin et gentil.

Myles a un grand cœur », a déclaré le quart-arrière des Browns Baker Mayfield. «Si les gens l’ont remis en question à cause d’une action l’année dernière, alors honte à eux parce que vous pouvez apprendre de vos erreurs, comme je le sais personnellement très bien. Myles est un gars formidable. Il fait des choses pour beaucoup de gens dans le monde depuis un certain temps. Cela montre juste son caractère et son cœur.

«Il est évidemment une excellente représentation de cette franchise.

Les Browns ont soutenu Garrett à la suite de l’incident de Rudolph, il a affirmé que le QB avait utilisé une insulte raciale et une suspension. L’équipe n’a jamais hésité dans sa croyance en Garrett et l’a signé pour une prolongation de contrat de cinq ans et 125 millions de dollars en juillet.

L’entraîneur de première année des Browns, Kevin Stefanski, a déclaré que Garrett avait fait une forte impression précoce.

Myles, depuis le moment où je suis avec lui, a toujours été un joueur d’équipe, a déclaré Stefanski. Et évidemment un joueur de très haut calibre. Hors du terrain, il est très consciencieux. Il veut avoir un impact dans cette communauté et vraiment dans tout le pays et dans le monde. Il a fait un travail exemplaire dans ce domaine.

Garrett attribue à sa famille, un joli petit cercle d’amis et de coéquipiers, l’avoir aidé à faire face pendant une période difficile après l’événement avec Rudolph.

Ce n’est pas qu’il ait essayé de faire amende honorable au cours de la dernière année ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n’était pas une tentative de réhabiliter son nom ou sa position, ou de convaincre les gens qu’il n’était pas vicieux.

C’était simplement Garrett étant lui-même tout en suivant l’héritage de Payton, le défunt porteur de ballon du Temple de la renommée des Bears de Chicago pour qui le prix est nommé.

Pour moi, cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé l’année dernière », a déclaré Garrett, qui a joué la semaine dernière après avoir raté deux matchs avec COVID-19[feminine .

Il est honoré d’être distingué par les Browns pour ses efforts, et il prévoit de continuer à servir les autres.

Il ne s’agit pas d’être honoré ou reconnu et loué pour ce que vous faites. Il s’agit simplement de le faire, dit-il. «Vous n’êtes pas obligé de faire appeler votre nom. Vous n’êtes pas obligé d’avoir votre nom sur une bannière ou de raccrocher ou quoi que ce soit. C’est juste comment vous vivez votre vie. C’est ça. C’est l’amour et la gentillesse réelle que vous avez dans votre cœur que vous ne pouvez pas vraiment montrer.

«Vous ne serez jamais en mesure d’expliquer aux gens que ce n’est pas pour le spectacle et que vous n’essayez pas de le publier pour obtenir du crédit. Ce n’est pas un devoir. Ce n’est pas un test. Vous n’essayez pas de montrer que je suis plus saint que vous. Vous le faites parce que cela revient à ceci: c’est qui je suis, c’est pour cela que j’ai été élevé et c’est le genre de monde que j’envisage pour les autres.

«J’essaye juste de faire ça.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL